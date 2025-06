Aufregung um St. Petersburger Straße: CDU will Pläne von Baubürgermeister Kühn blockieren

Dresden - Baubürgermeister Stephan Kühn (45, Grüne) will die vierspurige St. Petersburger Straße in den kommenden Jahrzehnten umgestalten, die riesige Verkehrsfläche ohne Aufenthaltsqualität "im besten Fall zur städtischen Oase" machen. Das will die CDU jetzt "sofort stoppen" lassen.