10 Tipps für Euren sonnigen Herbst-Samstag in und um Dresden!

Dresden - Mit viel Sonne und annehmbaren Temperaturen zeigt der Herbst an diesem Wochenende sein freundliches Gesicht. Macht es ihm nach - am besten bei einem kleinen Ausflug!

Rochsburg - Wer schwindelfrei ist und vor vielen Stufen nicht zurückschreckt, sollte unbedingt am Samstag zur begehrten Tour "Von Turm zu Turm" nach Rochsburg kommen. Bei dem Rundgang erklimmen die Gäste verborgene Bereiche im Pulverturm, dem Rapunzeltürmchen sowie dem Bergfried. Die Führung findet um 10.30 Uhr und 14 Uhr statt, Dauer: ca. zwei Stunden.

Dresden - Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen (LUA) lädt am Samstag von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür und präsentiert Arbeitsmethoden und Aufgabengebiete. Tierärzte, Lebensmittelchemiker, Futtermittelkontrolleure, Mikrobiologen und technische Mitarbeiter stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Ein Kosmetik-Quiz gibt es auch.

Stolpen - Der Gogelmosch e. V. lädt am Samstag, 18 bis 21 Uhr, zum nächtlichen Sternegucken auf den Fürstenplatz der Burg Stolpen. Die exponierte Lage und das historische Ambiente machen die Burg zu einem idealen Ort für Hobby-Astronomen. Ein Expertenteam und vier Teleskope stehen bereit. Die Schlechtwettervariante findet im GogelmoschHaus statt.

Zittau - Siebzehn Einrichtungen öffnen am Samstag von 18 bis etwa 23 Uhr (zum Teil noch länger) ihre Türen, damit Besucher mit nur einem Eintritt die breite Vielfalt der Zittauer Kultur erleben können. Beim abendlichen Bummel kann man Lesungen und Konzerten lauschen, bei Führungen Wissenswertes erfahren, Kunst betrachten sowie Theateraufführungen besuchen. Im Foyer des Gerhart-Hauptmann-Theaters klingt die Kulturnacht bei leckeren Drinks aus.

Dresden - Der Förderverein Lingnerschloss lädt am Samstag ein, das 100-jährige Jubiläum der "Orchesterschule der Staatskapelle Dresden" zu feiern. Um 11 Uhr erwartet die Besucher im Lingnerschloss ein Jubiläumskonzert der Giuseppe-Sinopoli-Akademie mit Werken von J. Haydn, P. Tschaikowski und A. Busch ein.

Dresden - Eislaufen, Tanzen, Feiern heißt es am Samstag zur Eisdisco in der JOYNEXT Arena (Magdeburger Str. 10). Dort verwandelt das DJ-Team die Eisfläche mal wieder in einen Tanzsaal. Drei Stunden lang, von 19.30 bis 22.30 Uhr, werden Hits aus den aktuellen Charts, Disco-Klassiker und Wunschtitel gespielt.

Der Eintritt kostet sechs Euro.