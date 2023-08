10 Tipps für Euren Sonntag: Das könnt Ihr in Dresden und Umgebung erleben

Dresden - Das letzte Ferienwochenende neigt sich dem Ende entgegen. Hier unsere Tipps, wie Ihr bei sommerlichen Temperaturen Euren Sonntag in und um Dresden genießen könnt.

Wer sich genauer informieren will: canaletto-fest.de . Der Eintritt ist frei.

Das Dresdner Stadtfest sorgt das ganze Wochenende für beste Feierstimmung in der Stadt. Musik, Theater, Tanz, eine Menge Angebote, sich zu amüsieren, zu bilden und seine Heimat kennenzulernen, werden geboten. Einfach ins Getümmel stürzen und Spaß haben. Auch bei der TAG24-Location am Bootsanleger 3 (Terrassenufer) könnt Ihr dabei sein!

Dresden - Lust auf ein schlammiges Abenteuer? Auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz können Kinder zwischen fünf und 15 Jahren (gemeinsam mit einem Erwachsenen) beim XLETIX KIDS am Sonntag (ab 10 Uhr) eine Hindernis-Strecke bewältigen, die viel Action & Fun, aber auch viel Schlamm und Wasser beinhaltet.

Jonsdorf - Der Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" ist am Sonntag ab 15 Uhr auf der Waldbühne Jonsdorf zu erleben. Unterm Motto "Am Lagerfeuer" singt der Männerchor aus Dresden nicht nur Berg- und Wanderlieder, sondern auch klassische Volks- und Heimatlieder.

Kamenz - Das Kamenzer Forstfest ist ein Fest von Kamenzern für Kamenzer. Gäste sind willkommen, mitzufeiern. Am Sonntag ziehen ab 12 Uhr die Schützenvereine vom Markt zum Forst, ab 13.30 Uhr beginnt das Adlerschießen.

Tickets unter schloesserland-sachsen.de oder an der Tageskasse für 16/12/Familien 34 Euro.

Niederwiesa - Zum "Sterntaler Day" sind am Sonntag Kinder und ihre Familien in das Schloss und den Park Lichtenwalde eingeladen.

Dresden - Im Elbepark kann am Sonntag von 10 bis 16 Uhr getrödelt werden. Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt ist auf dem Parkdeck von IKEA zu finden und lockt nicht nur mit Flohmarkt-Waren, sondern auch mit frischem Obst und Gemüse.

Wernersgrün - Rund um den Kuhberg findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr die 13. Erzgebirgische Liedertour statt. Die musikalische Wanderung wird in diesem Jahr in der "Bürstenregion" um Schönheide, Stützengrün und Steinberg durchgeführt. Die 15 Kilometer mit acht Stationen werden von 16 verschiedenen Musikgruppen begleitet.

Das Lieder-Tour-Ticket kostet 5/1 Euro und kann vor Ort erworben werden. Einstieg ist am günstigsten in Wernesgrün (Brauerei), Rothenkirchen (Marktscheune), Stützengrün (Parkplatz Kuhberg) oder Schönheide (Hotel Forstmeister).

Nähere Infos zur Strecke und zum Bus-Shuttle unter baldauf-villa.de.