Hier könnt Ihr dieses Wochenende in den Sonnenuntergang tanzen

Beim Dresdner Stadtfest in den Sonnenuntergang tanzen: Bei TAG24 am Terrassenufer kein Problem! © Max Patzig

Wer tanzen will, findet in der TAG24-Lounge am Terrassenufer den genau richtigen Ort dafür. Wer aber über den Tag nur mal in Ruhe durchatmen will, wird auch da bei TAG24 fündig.

Der gut 300 Quadratmeter große Bereich (direkt am Bootsanleger 3) bietet nämlich neben einer Tanzfläche auch Sitzbereiche mit Leuchtwürfeln, Stehtischen und einer Bar. Dort gibt's alkoholfreie und alkoholische Cocktails, die den Stadtfestbesuch gleich viel erträglicher gestalten.

Insgesamt 20 verschiedene DJs werden über das Wochenende verteilt in der Lounge für die passende Musik je nach Uhrzeit sorgen. Den Anfang machten am gestrigen Freitag Digital Excess, Anie, Jake Dile sowie Nerds At Rave.

Wie schön der erste Tag in der vergrößerten und rundum neugestalteten Lounge war, seht Ihr in der nachfolgenden Bilderstrecke.