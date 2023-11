11 Tipps für Dresden und Umgebung: Das könnt Ihr am Samstag erleben

Wir haben 11 Tipps für Dresden und Umgebung, damit keine Langeweile aufkommt.

Von Annett Daube

Dresden - Kaltes, graues Novemberwetter wird vorausgesagt - davon lassen wir uns aber das Wochenende nicht vermiesen! TAG24 hat leuchtende Ausflugstipps zusammengestellt und wünscht ein schönes Wochenende!

Eislaufen & Handmade-Markt

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist die Wintersaison eröffnet. Die Echteisbahn wurde am Freitag in Betrieb genommen und bietet viel Platz für Eisprinzessinnen und Kufenkönige. Schlittschuhlaufen ist wochentags ab 15 Uhr, an Sonn- und Feiertagen ab 10 Uhr möglich, Eintritt für zwei Stunden: 9/6/Familien 27 Euro. Am Samstag ist außerdem Zeit, um ein bisschen zu shoppen, denn der Outdoor-Handmade-Markt ist vor Ort und hält von 10 bis 18 Uhr so manches hübsche und handgemachte Unikat als Mitbringsel bereit.



Auf dem Konzertplatz kann wieder Schlittschuh gelaufen werden. © Daniel Schäfer/dpa

Naturmarkt

Tharandt - Frische Waffeln gibt es am Samstag auf dem Naturmarkt Tharandter Wald auf dem Parkplatz Pienner Straße. Die 12. Klassen des Evangelischen Gymnasiums Tharandt backen sie frisch und bieten auch herzhafte Sandwiches an. Außerdem gibt es von 9 bis 13 Uhr zarte Keramik mit Blumenmotiven und frische Produkte aus der Region.



Vorlesetag

Dresden - Zum bundesweiten Vorlesetag lädt das Militärhistorische Museum der Bundeswehr am Samstag ein. Ab 14 Uhr liest Kirsten Boie aus ihrem neuen Jugendbuch "Heul doch nicht, du lebst ja noch". Außerdem liest das Museumsteam aus spannenden Kinder- und Jugendbüchern, welche sich mit Geschichte, Krieg und Frieden befassen, vor. Auch in der Bibliothek wird vorgelesen, es werden Familienführungen und Jugendführungen angeboten. Das ganze Programm unter mhmbw.de. Das Museum ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Im Militärhistorischen Museum wird vorgelesen. © Sebastian Kahnert/dpa

Nachtflohmarkt

Leipzig - Die späten Nachmittags- oder Abendstunden nutzen, um zu feilschen, zu schauen oder zu plaudern? Auf dem Leipziger Nachtflohmarkt im Agra Messepark (Bornaische Straße 210) ist das am Samstag von 15 bis 22 Uhr möglich. Ein echtes Trödelparadies wird hier geboten. Eintritt: 3 Euro. Kinder unter 14 Jahre frei.



Frau Holle

Dresden - "Frau Holle" heißt die Après-Ski-Party, welche jedes Wochenende im Italienischen Dörfchen - kurzerhand umbenannt in "Winterdörfchen" - steigt. Die DJs, die ständig wechseln (mit dabei ist Tom Deelay), sorgen für musikalischen Winter-Party-Spaß. Eintritt pro Person: 2 Euro.



Im Italienischen Dörfchen gibt's wieder Après-Ski. © Steffen Füssel

Lichter-Flohmarkt

Dresden - Einen vorweihnachtlichen Lichter-Flohmarkt können Besucher des kleinen privaten Flohmarktes auf der Döbelner Straße 100+100b erleben. Am Sonnabend sorgen hier Nachbarn für Nachbarn und Gäste ab 15 Uhr mit tollen Ständen für ein gemütliches Beisammensein, wird Selbstgemachtes verkauft und fürs leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei - bei Regen wird der Flohmarkt verschoben.



Bei einem privaten Flohmarkt in Dresden wird einiges Gebrauchte verkauft. (Symbolbild) © 123RF/gameover

Zschachwitzer Märchentage

Dresden - In Kleinzschachwitz werden am Wochenende die "Zschachwitzer Märchentage" gefeiert. Von Figurentheater über Workshops, Lesungen und Mitmach-Theater gibt es eine Menge zu erleben - und das im ganzen Stadtteil an unterschiedlichen Orten. Festival-Bändchen kosten 15/8/Familien 35 Euro und sind im Putjatinhaus (Meußlitzer Straße 83) am Samstag ab 12.30 Uhr erhältlich. Das ganze Programm unter putjatinhaus.de.



Tickets gibt's im Putjatinhaus. © imago/Sylvio Dittrich

Winterzauber

Lichtenau - Im Sonnenlandpark können die Besucher sich am "Winterzauber" erfreuen. Der Park geht nicht in die Winterpause, sondern hält eine Menge winterliche Erlebnisse wie Lichtattraktionen, Wildpark, einen Indoorspielplatz und ein Winterdorf mit Kunsteislauffläche, Allwetter-Rutschbahn und weiteren Überraschungen bereit. Parköffnungszeit ist am Wochenende und am bevorstehenden Feiertag von 13 bis 20 Uhr. Eintritt: 15,50/Familien 56 Euro. Das ganze Angebot unter sonnenlandpark.de.



Der Sonnenlandpark geht nicht in die Winterpause. © Kristin Schmidt

Gänsemarkt

Grimma - Der Wermsdorfer Gänsemarkt lockt mit allerlei Leckereien nach Mutzschen. Täglich wird ab 10.30 Uhr Gänsebraten mit Rotkohl & Klößen gereicht. Marktstände laden zum Schlendern ein, es gibt kunsthandwerkliche Arbeiten und nordische Weihnachtsdekoration, frische Weihnachtsgänse, Karpfen und Tannenbäume. Ein Kinderkarussell sorgt für Spaß bei den Kleinen, Glühwein für fröhliche Stimmung bei den Großen. Der Eintritt ist frei.

In Grimma gibt's lecker Gans mit Klößen und Rotkohl. © 123RF/alexraths

Dresden spielt

Dresden - "Dresden spielt!" heißt es in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) zum 20. Mal. Am Samstag von 14 bis 22 und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr stehen rund 750 Spiele zum Ausleihen bereit - mit dabei auch die Spiele des Jahres. Neben Turnieren und XXL-Spielen gibt es zudem einen Spiele-Flohmarkt. Eintritt: 6/Familien 12 Euro. Unter 1,20 Meter Körpermaß ist der Eintritt frei, ab 20 Uhr am Samstag und ab 16 Uhr am Sonntag 50 Prozent Ermäßigung.



Alice im Kunstkraftwerk

Leipzig - "Das Wunderland von Alice" wartet im Leipziger Kunstkraftwerk auf staunende Besucher. Die multimediale Hommage an Lewis Carroll ist eine immersive 3-D-Show und lebt durch Licht, Animationen, Effekte und Musik. Ein fantastischer Tagtraum, erlebbar am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr. Tickets: 15/12/Familien 40 Euro. Infos und Ticketkauf unter kunstkraftwerk-leipzig.com.