Noch einmal im Kino und neues Buch: "Der weiße Hai" wird 50

Der damals erst 28 Jahre alte Steven Spielberg definierte mit seinem Schocker das bis heute gültige Phänomen des Blockbusters . Zum Jubiläum kommt "Der weiße Hai" am Dienstag, dem 5. August 2025, noch einmal in die Kinos. Auch ein dem Film gewidmetes Buch des Dresdner Herausgebers Wieland Schwanebeck erfährt eine pünktliche Neuauflage.

Die effektiv erzählte Geschichte läutete eine neue Ära von kostspieligen Hollywood-Produktionen ein, die mit einem bis dahin nicht gekannten Werbeaufwand Filme zu einem Erlebnis stilisierten, das man unbedingt im Kino sehen wollte. In den USA kam "Der weiße Hai" am 20. Juni 1975 auf die Leinwände, in Deutschland erst im Dezember.

Bei einem Verwandtenbesuch wurde er vor dem Fernseher geparkt, in dem eine geschnittene Version plus Werbung lief. "Trotzdem hatte mir der Film ziemlich eingeheizt, denn bis dahin hatte ich meinen größten Nervenkitzel bei alten Edgar-Wallace-Verfilmungen erlebt."

Das Buch erschien bei Bertz+Fischer für 28 Euro. © PR

Der Kulturwissenschaftler wird sein Buch am Dienstag, 20 Uhr, im Programmkino Ost Dresden in der Reihe "Körners Corner" vorstellen. Schwanebeck liebt beim Schreiben über Filme das Durchdenken des Gegenstands: "Erst am Ende eines Textes weiß ich Dinge, die ich am Anfang noch nicht wusste. Zudem teile ich gerne meine Begeisterung."

Bei so einem Sammelband mache es zudem große Freude, viele Blickwinkel auf ein und denselben Gegenstand zu richten: "20 Menschen können alle den 'Weißen Hai' anschauen und trotzdem 20 verschiedene Filme gesehen haben - was nur dafür spricht, wie unerschöpflich dieser tolle Film ist."

Hier ist "Der weiße Hai" (in der Synchronfassung von 1975!) am Dienstag im Rahmen der Reihe "Best of Cinema - Meisterwerke zurück im Kino" in Dresden zu sehen: UCI, Rundkino, CinemaxX, PKO, Schauburg.

Außerdem: CineStar Chemnitz, Astoria Zwickau, Kinopolis Freiberg und Filmbühne Mittweida.