12 Tipps für Euer Ferien-Wochenende in und um Dresden!

Von Annett Daube

Dresden - Mitten in den Winterferien gibt es von uns die besten Ausflugstipps in und um Dresden für Euch. Wir wünschen einen guten Start ins Wochenende!

KID.s-Tour

Dresden - In der Gläsernen Manufaktur (Lennéstraße 1) wird auf der KID.s Tour am Sonnabend (ab 11.30, 13.30 oder 15.30 Uhr) viel über die Fertigung des Elektro-Autos bei VW verraten. Bei der Familienführung stehen die Kinder und ihre Fragen im Mittelpunkt. Bei einem Quiz per Smartphone gibt es am Ende – wenn alles richtig beantwortet wurde – eine kleine Überraschung. Teilnahme: 9/6/Familien 20 Euro. Anmeldung online unter glaesernemanufaktur.de oder unter Telefon 0351/4204411.

In der Gläsernen Manufaktur könnt Ihr auf der KID.s Tour einiges über die Fertigung des Elektro-Autos bei VW erfahren. © Eric Münch

Die schönsten Balladen

Dresden - In der Lukaskirche (Lukasplatz 1) interpretieren am Samstagabend (20 Uhr) Dirk Zöllner und Manuel Schmid Songs von ehemaligen DDR-Musikern. Für das Konzert "Die schönsten Balladen aus dem Land vor unserer Zeit" gibt es noch Tickets ab 37,95 Euro unter musik-dresden.de.

Neben Manuel Schmid (nicht im Bild) wird auch Dirk Zöllner in der Lukaskirche auftreten. © Steffen Füssel

Fasching auf der Burg Hohnstein

Hohnstein - "Vom Eiffelturm bis Disneyland, der HKC durch Frankreich trampt" - so heißt das Motto des Hohnsteiner Karnevalsclubs, der an diesem Sonnabend ab 13 Uhr auf der Burg Hohnstein Rentnerfasching und ab 19.11 Uhr eine bunte Faschingsparty für alle feiert. Eintritt: 14 Euro. Wer noch Tickets kaufen mag oder Infos benötigt: Telefon 0174/8059708.

Auf Burg Hohnstein ist am Samstag Fasching angesagt! © Thomas Türpe

Der Fotograf, der mit Licht zeichnet

Dresden - "Licht und Schatten" heißt die Ausstellung des Dresdner Fotografen Andreas Meschke, welche am Sonnabend um 19 Uhr im August Theater (Bürgerstraße 63) eröffnet wird. Der Künstler selbst stellt seine Arbeiten zur Vernissage vor. Der Eintritt ist frei.

Der Dresdner Fotograf Andreas Meschke. © Marko Förster

Marie-Louise-Stolln

Bad Gottleuba-Berggießhübel - Im Besucherbergwerk werden am Samstag Führungen unter Tage angeboten. Ab 9.30 Uhr starten beispielsweise Kinderführungen mit Bergmanns-Quiz, Schatzsuche und Edelstein-Sieben. Für den Gang durchs Haberlandlager wird eine Taschenlampe benötigt. Teilnahme: 26 Euro (1 Erwachsener und 1 Kind). Tickets für weitere Führungen und unterschiedliche Zeiten sind buchbar unter marie-louise-stolln.de.

Im Besucherbergwerk "Marie Louise Stollen" gibt es Führungen unter Tage. (Symbolbild) © 123rf/mindscapephotos

Burgführung

Leisnig - Die Burg Mildenstein zählt zu den ältesten Burgen Sachsens. Die Wettiner errichteten hier – hoch über der Freiberger Mulde – hinter den dicken Burgmauern einst ein berüchtigtes Gefängnis. Am Wochenende können Besucher die Burg und ihre Geschichte bei einer Führung (jeweils ab 13 Uhr) näher kennenlernen. Tickets für 10/3 Euro unter burg-mildenstein.de oder Telefon 034321/62560.

Die Burg Mildenstein – eine der ältesten Burgen Sachsens. © Ralph Kunz

Partynacht

Dresden - Im Parkhotel (Bautzner Landstraße 7) wird Samstagnacht kräftig gefeiert. Im Ballsaal steigt ab 20 Uhr die große Schlagernacht. Ab 22 Uhr beginnt auf zwei Floors die "Polaroid-Party" mit den besten Hits der 90er und 2000er. Eintritt mit Valentins-Pass 15 Euro für zwei Personen. Normalpreis: 11,15 Euro. Mit Sitzplatzreservierung inkl. 20 Euro für Getränke: 30,90 Euro (nur Schlagernacht). Reservierung unter parkhotel-events.de.

Im Parkhotel wird am Samstagnacht gefeiert. © 123RF/salajean

Alles Kästner

Dresden - In diesem Jahr jährt sich Erich Kästners Geburtstag zum 125., sein Todestag zum 50. Mal. In ganz Dresden finden diverse Veranstaltungen in der Reihe "Alles Kästner" statt. Im Zentralkino (Kraftwerk Mitte 16) beispielsweise laufen am Wochenende jeweils um 15 Uhr die Filme "Emil und die Detektive" (Samstag) und "Das fliegende Klassenzimmer" (Sonntag). Tickets ab 9/7,50/5 Euro und das ganze Kinoprogramm unter zentralkino.de.

In diesem Jahr jährt sich Erich Kästners Geburtstag zum 125. Mal. © picture alliance/dpa

Orchideenschau

Leipzig - Hier blüht es im Winter! Im Botanischen Garten der Universität Leipzig (Linnéstraße 1) werden Besucher und Besucherinnen bis zum 25. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr ins Reich der Orchideen entführt. Um das Erlebnis mit nach Hause nehmen zu können, findet ein Verkauf von Orchideen statt. Wer mehr Infos wünscht, kann am Abend eine Führung durch die Schau buchen. Eintritt: 5/4/Familien 13 Euro. Für die Führungen bitte unter uni-leipzig.de/botanischer-garten anmelden. Teilnahme: 10/8 Euro inkl. Eintritt.

Ihr mögt Orchideen? Dann seid ihr am Wochenende im Botanischen Garten in Dresden genau richtig. (Symbolbild) © 123RF/svetlanausoltseva

Sorgenfresser-Spieletage

Bad Schandau - Unter dem Motto "Hier spielt sich was ab!" kommen Spielefans in der Sächsischen Schweiz am Wochenende auf ihre Kosten. Im Familienhotel "Lindenhof" laden zwei Sorgenfresser-Spiele-Nachmittage jeweils von 13 bis 18 Uhr zum Mitmachen ein. Der Eintritt ist frei.

In Bad Schandau wird am Wochenende gespielt! © 123RF/bisonov

Kreativ- und Kuchenmesse

Dresden - Die Dresden Kreativ- und Kuchenmesse in der Messe Dresden sorgt am Wochenende (Samstag von 10 bis 18, Sonntag von 10 bis 17 Uhr) mit allerlei Aussteller-Angeboten, Workshops und Bühnenprogrammen rund um die Messe-Themen für beste Unterhaltung. Eintritt: 8/7 Euro. Kinder bis 7 Jahre frei. Ticketverkauf online unter dresdenkreativ.de oder an der Tageskasse.

In der Messe Dresden ist am Wochenende die Kreativ- und Kuchenmesse zuhause. © Thomas Türpe

Eislaufen im Kohlrabizirkus

Leipzig - Im Kohlrabizirkus, einst als Großmarkthalle genutzt, ist Leipzigs Eiszirkus beheimatet. Eislauffans können am Wochenende (Samstag von 14 bis 20, Sonntag von 12 bis 18 Uhr) hier ihre Runden drehen (Tageskarte: 10/9 Euro). Am Samstag findet zudem ab 20.30 Uhr eine Eisdisko mit DJ Thamo statt (Eintritt: 12 Euro). Onlinetickets und Infos unter eiszirkus-leipzig.de.

Am Wochenende könnt Ihr im Kohlrabizirkus in Leipzig eislaufen! © 123RF/dolgachov