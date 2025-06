Knef-Nachmittag oder offener Leuchtturm: Das könnt Ihr in und um Dresden heute erleben

Noch keine Idee, was ihr bei sommerlichen Temperaturen am Sonntag in und um Dresden erleben könnt? Hier sind unsere Tipps.

Von Dana Peter

Elbhangfest

Auch am Sonntag findet zwischen dem Körnerplatz in Loschwitz und Pillnitz das Elbhangfest statt. Auf einer Strecke von etwa sieben Kilometern werden auf Dorfplätzen, in Parks und Villen, am Elbufer und an den Hängen rund 200 Veranstaltungen geboten. Das 32. Elbhangfest bietet Konzerte, Theater, Tanz, Lesungen und viele Angebote für Kinder sowie diverse Märkte und zahlreiche Gastro-Angebote. Eintritt frei. Ausnahme Schlosspark Pillnitz von 9 bis 17 Uhr: 8 Euro (mit Jahreskarte frei). Infos und Programm unter: elbhangfest.de.

Am Sonntag lohnt sich ein Besuch des Elbhangfests in Dresden. © imago/Sven Ellger

Knef-Nachmittag

Dresden - Einige der schönsten Lieder von Hildegard Knef (1925-2002) erklingen am Sonntag ab 15 Uhr im Konzertsaal des Lingnerschlosses (Bautzner Str. 132). Das Leben warf die Überlebenskünstlerin oft aus dem Sattel, doch sie kam immer wieder in Trab. Diesen Kampfeswillen und Lebensmut weiterzugeben, ist Entertainerin Dorit Gäbler (82) ein Anliegen. Tickets: 20 Euro. Reservierung über info@lingnerschloss.de oder Tel. 0351/646 53 82. Infos unter: lingnerschloss.de

Entertainerin Dorit Gäbler (82). © PR

Offener Leuchtturm

Moritzburg - Wusstet Ihr, dass der Moritzburger Leuchtturm um 1780 als Teil eines Freilichttheaters erbaut wurde und nie als Leuchtturm genutzt wurde? Er ist das einzige für diesen Zweck errichtete Signalzeichen des Landes und gleichzeitig einer der ältesten Binnenleuchttürme in Deutschland. Der Leuchtturm kann am Fasanenschlösschen in Moritzburg am Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr individuell besichtigt werden. Eintritt auf Spendenbasis. Infos unter: schloss-moritzburg.de

Der Moritzburger Leuchtturm lädt Neugierige zum Entdecken ein. © imago/Sylvio Dittrich

Familienfest

Rammenau - Die neue Ausstellung "Kuhstall und Silberteller" im Barockschloss Rammenau (Am Schloss 4) öffnet am Sonntag für Gäste. Entdeckt dort von 13 bis 17 Uhr den neuen Rundgang durch die ganze Schlossanlage mit tollen Stationen zum Ausprobieren und Mitmachen. Geht auf Zeitreise und begegnet früheren Schlossbewohnern. Wer zum Familienfest im thematisch passenden Kostüm kommt, hat freien Eintritt. Mit Waffeln, Eis, Suppe, Limo und Zwiebelkuchen sind alle gut verpflegt. Eintritt: 8/7 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) 1 Euro. Infos unter: barockschloss-rammenau.com

Blumen- und Gartenschau