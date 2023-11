13 Tipps für Dresden und Umgebung: Diese Veranstaltungen versüßen Euch den Samstag

Stürmisch und winterlich wird dieses November-Wochenende in Dresden. Wer sich aus der warmen Stube nach draußen begibt, kann mit diesen Tipps einiges erleben!

Von Annett Daube

Dresden - Stürmisch und winterlich wird dieses November-Wochenende. Wer sich aus der warmen Stube nach draußen begibt, kann einiges erleben! TAG24 hat ein paar Tipps für Euch.

Casino Fatal

Dresden - Eine Nacht in Monte-Carlo verbringen kann das Publikum von "Mafia Mia - Casino Fatal" im Ostra-Dome Dresden (Zur Messe 9A) am Samstagabend ab 19.30 Uhr. Die Dinner-Show hält Comedy-Spaß, erstklassige Artistik, mitreißende Livemusik, temperamentvolle Tanzeinlagen und ein Vier-Gänge-Menü rund um die Ente bereit. Tickets ab 85,50 Euro an allen Vorverkaufskassen, unter Telefon 0351/4276461 oder unter mafia-mia.de.



Bert Callenbach wird wieder als Pate und gemeinsam mit seinen Mafiosi auf der Bühne stehen. (Archivbild) © PR

Sammlermesse

Leipzig - Die 11. Internationale Sammlermesse, auf der rund 30 Aussteller aus Deutschland, Dänemark, Holland und Frankreich dabei sind, findet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr im Pösna-Park in Großpösna statt. Ob Briefmarken, Münzen, Orden, Geldscheine oder auch Raritäten aus Leipzigs Stadtgeschichte - Sammler werden sicher fündig. Der Eintritt ist frei.



Im Pösna-Park werden Sammler hoffentlich auch am Samstag wieder fündig. (Archivbild) © PR

Oper mal anders

Dresden - "Oper mal anders" verspricht die Veranstaltung, welche am Sonnabend ab 16.30 Uhr im Kanonenhof Dresden (Brühlscher Garten 4) geboten wird. Die Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck wird von Richard Vardigans, einem gebürtigen Engländer, als "One-Man-Show" präsentiert - mit fundiertem Wissen, pianistischer Virtuosität und englischem Humor. Tickets für 15/12/8 Euro unter Telefon 0351/4977280 oder unter talking-about-opera.de.



Märchenhaft wird es im Kanonenhof Dresden. © Thomas Türpe

Ausbildungsmesse

Grimma - In der Muldentalhalle in Grimma (Südstraße 80) zeigen am Samstag von 9 bis 13 Uhr zahlreiche Einrichtungen, Schulen und Unternehmen berufliche Perspektiven für Schülerinnen und Schüler auf. Die Ausbildungs- und Studienmesse des Bildungs- und Sozialwerkes Muldental ist eine gute Orientierungshilfe. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen zur Messe und ihren Ausstellern unter bsw-muldental.de.



Viel zu sehen gibt es für Schülerinnen und Schüler auf der Ausbildungsmesse in Grimma. (Symbolbild) © 123RF/thatpichai

Reinigung Bienertweg

Dresden - Am Sonnabend wird der Bienertweg gereinigt. Dafür werden noch fleißige Helfer gesucht. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr wird der Naturpfad im Plauenschen Grund von Unrat befreit, Treff ist um 10 Uhr am Schornstein an der Weißeritz. Praktisch ist, eine eigene Harke oder einen eigenen Rechen mitzubringen.

Wer hilft mit beim Saubermachen im Plauenschen Grund? (Archivbild) © Holm Helis

Auf des Teufels Spuren

Pirna - Eine Stadtführung der besonderen Art wird in Pirna am Sonnabend angeboten. Die Berliner Autorin Heike Stöhr (59) hat mit den Titeln "Die Fallstricke des Teufels", "Die Handschrift des Teufels" und "Die Arglist des Teufels" eine Pirna-Trilogie geschrieben und führt ihre Gäste ab 14.30 Uhr zu den Originalschauplätzen ihrer Geschichten. Start ist am Stadtmuseum im ehemaligen Klosterhof. Teilnahme: 8 Euro, zu buchen beim Tourist-Service Pirna unter Telefon 03501/556446.



Autorin Heike Stöhr (59) veranstaltet eine ganz besondere Stadtführung durch Pirna - sie besucht mit Interessierten die Schauplätze aus ihren Büchern. © Daniel Förster

Erotischer Advent

Dresden - In der Galerie "kunst & eros" (Passage an der Hauptstraße 15) wird bis Ende Januar die Ausstellung "Erotischer Advent" gezeigt. Die verführerische Kunst, welche ausgestellt wird, sind Objekte zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler - auf Leinwänden, Grafikblättern, Zeichnungen, Keramik und Porzellan. Zu besichtigen von Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Die Ausstellung "Erotischer Advent" findet auch in diesem Jahr wieder statt. (Archivbild) © Steffen Füssel

Techno-Club

Dresden - Im Alten Pumpenhaus (Devrientstraße 18b, an der Marienbrücke) erzählt Timo Maas (54) Samstagnacht ab 23 Uhr Geschichten. Der DJ und Musikproduzent ist ein Meister des Progressive House und Techno und lässt sein Publikum elektronische Musik als eine evolutionäre Kunstform erleben. Wer da nicht tanzt, ist selber schuld! Eintritt: 15 Euro.



Songs & Geschichten

Dresden - Sie ist die Meisterin der treffenden Worte: Ulla Meinecke (70). Die Sängerin ist am Sonnabend (20 Uhr) mit ihrem Programm "Songs & Geschichten" in den Unterirdischen Welten (Lockwitzgrund 36) zu Gast und erzählt vom Alltäglichen: von der wahren Liebe, von zarten Anfängen, kleinen Fluchten, großen Dramen und starken Abgängen. Tickets für 22,90 Euro bei dresdner-unterwelten.de oder über Reservix.



Sängerin Ulla Meinecke (70) ist mit ihrem Programm in den Unterirdischen Welten zu sehen. (Archivbild) © picture alliance / POP-EYE

Adventsmarkt

Riesa - Im Nudelcenter Riesa (Merzdorfer Straße 21) sorgt ein Adventsmarkt am Wochenende für vorweihnachtliche Stimmung. Am Sonnabend von 14 bis 19, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr bieten regionale Händler und Handwerker ihr Sortiment an, können Kinder ihren Spaß beim Basteln, Kinderschminken und am Samstag (14 und 15 Uhr) bei der Märchenstunde haben. Der Eintritt ist frei.



Überall funkelt und leuchtet es: In Riesa findet am Wochenende der Adventsmarkt statt. (Symbolbild) © 123RF/itchaznong

Kunsthandwerker-Markt

Augustusburg - Der Herbstmarkt der Kunsthandwerker sorgt am Wochenende auf Schloss Augustusburg für strahlende Augen. Die Handwerker und Künstler zeigen und verkaufen in den historischen Schlosshöfen ihre Arbeiten. Der Markt wird von Musik und Kulinarik umrahmt und ist am Samstag von 11 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 5 Euro/10 Euro mit einem Museumseintritt.



Schloss Augustusburg ist immer einen Besuch wert, doch diesmal lockt auch der Kunsthandwerker-Markt. © Kristin Schmidt

Familienführung

Dresden - Eine Familienführung passend zum Spielplan der Semperoper ist die Themenführung "Hänsel und Gretel". Sie wird am Wochenende (Samstag um 14.30, Sonntag um 11 Uhr) angeboten und verknüpft die Geschichte, die Musik und die Inszenierung der Märchenoper miteinander und bringt den Besuchern die Magie dieser Oper von Engelbert Humperdinck nach dem Märchen der Brüder Grimm näher. Teilnahme: 13/9/Familien 30 Euro. Gebucht werden kann unter semperoper-erleben.de.

Wer märchenhaft verzaubert werden möchte, kann an der Themenführung "Hänsel und Gretel" in der Semperoper teilnehmen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Weihnachtswunderwelt

Leipzig - Erstmals ist der "Christmas Garden" in Leipzig zu erleben. Der agra-Park Markkleeberg wird zur winterlichen Oase und bringt Licht in die finstere Jahreszeit. Glitzernde Illuminationen entführen in eine magische Weihnachtswunderwelt. Tickets ab 18 Euro gibt es unter christmas-garden.de/leipzig/tickets.



Kunterbunt kommt der agra-Park in Markkleeberg daher - ein schöner Anblick. © Christian Grube