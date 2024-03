13 Tipps zum Wochenende: Hier ist in und um Dresden was los

In Dresden und ganz Sachsen kann man an diesem Wochenende richtig viel erleben. 13 Veranstaltungs-Tipps helfen bei der Orientierung.

Von Annett Daube

Dresden - Eher durchwachsen könnte man das Wochenendwetter nennen, am Sonntag auch kühler und regnerischer. Kein Grund, einfach nur zu Hause zu bleiben. Unsere Wochenendtipps locken Euch nach draußen, liebe Leser!

Spielefest

Dresden - In Dresdens erster Bibliothek der Brettspiele - der Ludothek in der Johannstadthalle (Holbeinstraße 68) - findet am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr ein Spielefest statt. Es werden diverse Spiele gespielt, können Spiele getauscht oder am Cacao-Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften teilgenommen werden. Erfahrene Spielleiter begleiten die Gäste. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



Kinder und Erwachsene können sich auf viele Brettspiele freuen. © 123RF/jackf

Oldtimer-Teilemarkt

Bautzen - Der Oberlausitzer Trödelmarkt veranstaltet am Samstag auf der Wilthener Straße von 8 bis 14 Uhr einen Oldtimer-Teilemarkt. Liebhaber alter Kraftfahrzeuge und Motorräder finden hier Zubehör für das "Lieblingsstück" in der Garage. Eintritt: 2,50 Euro.



Oper mal anders

Dresden - Der Musiker Richard Vardigans erzählt am Samstag um 16.30 Uhr im Kanonenhof (Brühlscher Garten 4) Richard Wagners Oper "Der fliegende Holländer" in seiner Veranstaltungsreihe "Oper mal anders" mit amüsanten Anekdoten und anspruchsvollem Klavierspiel sowie unverwechselbarem englischen Humor. Tickets für 15/12/8 Euro unter Telefon 0351/4977280.



Der Kanonenhof ist im Brühlschen Garten zu finden. © Petra Hornig

Tourismusbörse

Bad Schandau - Im Nationalparkzentrum stellen sich am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr diverse Akteure aus Tourismus, Gastronomie und Kultur vor, denn die 18. Tourismusbörse Sächsisch-Böhmische Schweiz ist zu Gast. Rund 60 Aussteller haben sich im "Caspar David Friedrich Jahr" angekündigt und präsentieren ihre Angebote. Zum Programm gehören Workshops und Vorträge sowie ein Markt mit kulinarischen Köstlichkeiten regionaler Erzeuger. Der Eintritt ist frei.



Bombensicher

Meißen - Die Albrechtsburg Meißen wurde im 2. Weltkrieg als Bergungsort für Kunstschätze genutzt. Eine Führung unter dem Motto "Bombensicher!" berichtet am Sonnabend ab 19 Uhr vom ersten großen Kunstdepot, welches damals entstand. Es werden frühere Depoträume gezeigt und die dramatischen Zeiten skizziert, in denen unersetzbares Kulturgut vor dem Krieg gerettet werden musste. Zur Führung wird ein Glas Meißner Wein gereicht. Teilnahme: 27 Euro. Bitte buchen unter albrechtsburg-meissen.de oder telefonisch unter 03521/47070.



Die Albrechtsburg Meißen lädt am Samstag ein. © Sebastian Kahnert/dpa

Kinder-Malaktion

Bautzen - In der Thalia Buchhandlung am Kornmarkt in Bautzen stimmen zahlreiche Buchempfehlungen die Kunden aufs Osterfest ein. Für Kinder gibt es zudem eine besondere Aktion: Sie können sich Malvorlagen abholen, ausmalen und bis zum 23. März wieder abgeben. Mit Glück wird ihr buntes Werk dann in der Buchhandlung ausgestellt.



Kinder, die gerne ausmalen, haben am Samstag einen Termin. © 123rf/zinkevych

Sandstein und Musik

Pirna - Das Festival "Sandstein und Musik" eröffnet an diesem Wochenende mit zwei Konzerten: In der Dorfkirche in Lohmen kann am Samstag ab 17 Uhr eine "Zeitreise 24" unternommen werden - gemeinsam mit dem "The Wratislavia Chamber Orchestra", der Konzertmeisterin Roksana Kwaśnikowska und dem Pianisten Hinrich Alpers. Am Sonntag treten beim Streichkonzert im Freitaler Schloss Burgk die "Teamplayer" Stefan Hempel und Piotr Szumieł auf. Tickets unter sandstein-musik.de.



Blütenwunder

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen (Burgker Straße 39) hat die Kunstausstellung "Blütenwunder" eröffnet, welche bis zum 26. Mai handgeschnitzte Sandskulpturen zeigt, die eine internationale Blütenpracht abbilden. Die Ausstellung ist am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Besonderes Highlight an diesem Wochenende: Besucher können den Künstlern beim Schnitzen über die Schulter schauen. Tickets gibt es online ab 5 Euro unter oskarshausen.de.



Im Freizeitpark Oskarshausen ist an diesem Wochenende wieder mächtig was los. © Norbert Neumann

Ostern im Jägerhof

Dresden - Am Sonnabend eröffnet die traditionelle Ausstellung "Ostern im Jägerhof" im Museum für Sächsische Volkskunst (Köpckestraße 1). Wieder werden filigrane wie außergewöhnliche Ostereier gezeigt und Anregungen für eigene Bastelarbeiten geboten. Ein frühlingshaftes Programm gehört dazu: Am Samstag erklingt ab 11 Uhr ein Konzert des Kinderchores "Kids of Hope", um 15 Uhr berichtet Omid Mohammadpour über das "Iranische Frühlingsfest". Stephan Reher erzählt am Sonntag ab 11 Uhr "Spannende Märchen und lustige Lieder", um 15 Uhr gibt es "Geschichten und Sagen entlang der Alten Straße" mit Rosina. Das Museum hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt: 5/4 Euro. Besucher unter 17 Jahre sind frei.

Ostern im Jägerhof im Museum für Sächsische Volkskunst. © Holm Helis

Tag der Druckkunst

Pirna & Leipzig - Zum Tag der Druckkunst, welcher am Freitag stattfand, können sich Interessierte auch am Sonnabend in verschiedenen Ausstellungen, Ateliers und Werkstätten über Drucktechniken informieren. In Pirna öffnet die "Officina Arcana" (Rottwerndorfer Straße 45K) am Samstag von 10 bis 15 Uhr für Besucher ihre Türen und zeigt alte Druckmaschinen. Zu einem kreativen Atelierbesuch lädt Anja Goslar am Sonntag von 12 bis 16 Uhr in Leipzig (Karl-Heine-Straße 65) ein. Sie demonstriert ihre Materialdrucke und lässt die Gäste kleine Druckexperimente ausprobieren.

Sektfrühling

Radebeul - Einen genussvollen Frühlingsbeginn können die Besucher auf Schloss Wackerbarth erleben. Von 12 bis 18 Uhr lädt die barocke Anlage am Wochenende zum "Sektfrühling" ein. Die Außengastronomie bietet kleine Speisen und prickelnde Getränke an. Der Eintritt ist frei.

In Radebeul fliegen mal wieder die Sektkorken. © 123Rf/rh2010

Die Kathedrale von Monet

Leipzig - Am Sonnabend eröffnet das Panometer in Leipzig (Richard-Lehmann-Straße 114) nach der Umbauphase wieder. Die neue Panorama-Ausstellung "Die Kathedrale von Monet - Die Befreiung der Malerei" entführt in eine Zeitreise in die Vergangenheit Frankreichs. Der Künstler Yadegar Asisi beschritt mit diesem Werk neue Wege, denn erstmals wurde ein Panorama in dieser Größe in seinem Berliner Atelier in Öl auf Leinwand gemalt, bevor es digitalisiert, gedruckt und im Panometer als 360°-Installation inszeniert wurde. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Tickets ab 14/12/6 Euro unter panometer.de.



Osterfest

Stolpen - In der RATAGS Erlebniswelt in Langenwolmsdorf wird am Wochenende von jeweils 10 bis 17 Uhr schon Ostern gefeiert. Auf zwei Drei-Seiten-Höfen gibt es eine Ostereier-Suche, Live-Musik, ein buntes Show-Programm und eine Tombola. Wer auf der Suche nach Deko oder Geschenken ist, findet im großen Kunsthandwerks-Angebot oder in der Schauwerkstatt sicher etwas Passendes. Der Eintritt ist frei.