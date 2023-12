14 Tipps zum zweiten Advents-Wochenende: Das gibt es alles zu erleben

Dresden - Eine Messe für Schwangerschaft, Baby und Kleinkindzeit ist die Veranstaltung "Baby Kind+Kegel", welche am Sonnabend ab 10 Uhr in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) stattfindet. Neben nützlichen Informationen zum Thema sorgt die Messe für Austausch unter den Besuchern und Ausstellern. Eintritt: 10 Euro an der Tageskasse.

Pirna - Die 9. Graupaer Schlossweihnacht im Hof des Jagschlosses bietet am Samstag ein schönes Programm an. Um 14 Uhr eröffnen die Kinder der Grundschule den Markt mit weihnachtlichen Liedern, der Riesenstollen wird angeschnitten. Neben musikalischen Darbietungen sorgen weihnachtliche Bastelangebote, Alpaka-Streicheln, Stockkuchen-Backen oder lokale Handwerker mit ihren Produkten für Abwechslung. Der Eintritt ist frei.

Heidenau - Im Barockgarten Großsedlitz können sich Besucher am Wochenende jeweils von 14.30 bis 20 Uhr auf einem kleinen Weihnachtsmarkt am Café des Friedrichschlösschens verzaubern lassen. Mit Lichterglanz, Weihnachtsmusik und Gaumenfreuden - und vielleicht auch mit einer Adventsführung durch den winterlichen Barockgarten. Der Eintritt (über die Hauptallee) ist frei, Tickets für die Führung (Beginn: 15 Uhr) gibt es für 8/3 Euro unter Tel. 03529/56390 .

Dresden - Im Kulturzentrum "Geh8" (Gehestraße 8) findet am Wochenende (an beiden Tagen von 12 bis 20 Uhr) ein "Offline Market" statt. Es wird allerlei Kunst, Mode, Nützliches und Leckeres verkauft. Umrahmt wird der Markt von DJ-Musik und einem kleinen Unterhaltungsprogramm. Achtung, die Halle ist unbeheizt! Der Eintritt ist frei.

Dresden - Die Dresdner Parkeisenbahn dreht am Wochenende zu den beliebten Adventsfahrten ihre Runden durch den winterlichen Großen Garten. Von jeweils 10 bis 16 Uhr fahren die Züge, Start und Ziel ist immer der Hauptbahnhof an der Gläsernen Manufaktur. Zahlreiche weihnachtliche Überraschungen werden versprochen! Fahrkarten gibt es für 9/6,50/Familien 18 Euro unter Tel. 0351/4456795 .

Pirna - Den kulturellen Höhepunkt des Pirnaer "Canalettomarktes" bildet der Kunstmarkt. Bereits zum 9. Mal stellen rund 40 Künstler aus Pirna, der Sächsischen Schweiz, dem Osterzgebirge, dem Elbland, der Oberlausitz und Dresden ihre Werke im Rathaus aus. Die unterschiedlichsten Arbeiten werden gezeigt und verkauft. Geöffnet am Samstag von 11 bis 20, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Dresden - Auf dem Landgut Hofewiese inmitten der Dresdner Heide wird am Wochenende (jeweils von 10 bis 19 Uhr) eine Wildweihnacht gefeiert. Auf dem Weihnachtsmarkt lodert es in den Feuerkörben, es ist festlich geschmückt. Rund 150 Teddys schmücken die Hausfassade, wer mag, kann ein Futterhäuschen basteln. Greifvogelvorführungen, Kettensägenschnitzen, Musik und Ponyreiten gehören zum weiteren Programm. Der Eintritt ist frei.

Wehlen - Der Miniaturpark "Kleine Sächsische Schweiz" erstrahlt am Wochenende im weihnachtlich-romantischen Lichterglanz. In überdimensionierten Weihnachtskugeln können die Gäste Miniaturen entdecken, Häuser kommen wie große Geschenkpakete daher. Die Erlebniswelt ist jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet und sorgt auch mit Feuerschalen und Kulinarik für Adventsstimmung. Eintritt: 12/8 Euro.

Dresden - In der Zschoner Mühle wird es heimelig beim Puppentheater-Spiel. Am Sonnabend und am Sonntag jeweils um 11 und 15 Uhr führt das Puppentheater Eva Johne das Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot" auf. Das Hausmärchen der Brüder Grimm wurde 1827 erstmals veröffentlicht und erzählt von zwei Schwestern, die im Winter Abend für Abend Besuch von einem Bären bekommen. Tickets für 7/9 Euro an der Tageskasse oder unter zschoner-muehle.de.