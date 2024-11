250 Euro pro Person! Bei diesem Schlemmerspaß in Dresden kommen alle auf ihre Kosten

Dresden - Leben wie Gott in ... Pieschen. Nichts weniger verspricht das Pop-up-Restaurant "Un dimanche en famille" (Ein Sonntag in Familie) von Winzer Frédéric Fourré (53) und Wirt Frank Ollhoff (46, Petit Frank).

Am 23. Februar, 2. und 9. März können jeweils bis zu 40 Gourmets den Sonntag ab 11 bis circa 18, 19 Uhr verbringen, kleine Häppchen, Aperitifs, ein 4-Gänge-Menü auf Meissener Porzellan, Kaffee, Zigarren, Käse und Weine von Fourré und seinem Landsmann Alexandré Dupont de Ligonnès genießen.

Beide vereinen ihre Liebe zu französischem Genuss in Fourrés Weinkeller auf der Kötzschenbroder Straße 9.

All-inclusive-Preis: 250 Euro pro Person. Wie in Frankreich sind Kinder immer mit dabei - bis zum Alter von 12 Jahren gratis. Reservierungen per E-Mail an: info@petit-frank.de.