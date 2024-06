09.06.2024 06:15 3.902 5 Tipps für Euren Sonntag: Das könnt Ihr heute alles erleben!

TAG24 hat für Euch fünf Tipps für Sonntag, den 9. Juni 2024, gesammelt. Was könnt Ihr am Wochenende in Dresden und Umgebung erleben?

Von Katrin Fiedler

Dresden - Aufgewacht, die Sonne lacht! Wenn Ihr am heutigen Sonntag noch nix vorhabt, findet Ihr hier die nötigen Ideen. Das sind unsere Veranstaltungstipps für den 9. Juni in Dresden und Umgebung. Kinderkino im Lingnerschloss Dresden - Unter dem Motto "Sendungen des Kinderfernsehens der DDR" wird "Jan und Tini auf Reisen" gezeigt und erklärt, wie ein Trickfilm entsteht.

Ort: Lingnerschloss, Bautzner Str. 132. Beginn: Sonntag um 11 Uhr. Eintritt: 3 Euro Kinder, 5 Euro Erwachsene. www.lingnerschloss.de Im Dresdner Lingnerschloss erfahren Kinder, wie eigentlich ein Trickfilm entsteht. © Holm Helis Frühstück mit Panorama Königstein - Morgenpicknick unter freiem Himmel auf dem Blitzeichenplateau: Das zweistündige Sektfrühstück mit Aussicht über das Elbtal und die Sächsische Schweiz findet am Sonntag vor der regulären Öffnung der imposanten Bergfestung statt. Anschließend gibt's einen kurzen geführten Rundgang über die Festungsanlage.

Ort: Festung Königstein, Zeit: 7 bis 9 Uhr. Frühstücksbüfett inklusive Festungseintritt: 58,90 Euro Erwachsene, 34,80 Euro Kinder (11-15 Jahre), Kinder bis 6 Jahre kostenfrei. www.festung-koenigstein.de Ein Morgenpicknick der unvergesslichen Art könnt Ihr auf der Festung Königstein erleben. © IMAGO/Max Gaertner Benjamin-Blümchen-Fest Wehlen - Kinderschminken, Singen, Musizieren, Basteln, Spielen und Puzzeln können kleine und große Besucher von 10 bis 18 Uhr beim Benjamin-Blümchen-Fest im Miniaturpark "Kleine Sächsische Schweiz" (Schustergasse 8). Um 15 Uhr spielt das "Größte Benjamin-Orchester". 15.30 Uhr wird am Sonntag das schönste Elefantenkostüm prämiert.

Tickets: 12 Euro Erwachsene, 8 Euro Kind (3-17 Jahre), 30 Euro Familienkarte für 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder. www.kleine-saechsische-schweiz.de In der Sächsischen Schweiz wird am Sonntag unter anderem das schönste Elefanten-Kostüm prämiert. © Daniel Förster Hoffest im Weingut Schuh Sörnewitz – "Winestock – Love, Peace & Winefest 2024" heißt es am Wochenende bei gutem Wein und Live-Musik, wenn auf dem Weingut Schuh das Hoffest gefeiert wird. Kinder können sich schminken lassen, basteln oder Zuckerwatte schlecken. Die Großen dürfen sich über Handmassagen "to go" freuen und können Schmuck sowie Deko im Boho-Style entdecken, Blumenkopfkränze binden. Ort: Weingut Schuh, Zaschendorfer Str. 2 im Coswiger Ortsteil Sörnewitz. Beginn ist am Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 13 Uhr. Eintritt: 5 Euro.

www.weingut-schuh.de "Love, Peace & Winefest" lautet am Sonntag in Sörnewitz das Motto. © 123RF / prometeus Erdbeerfest Langebrück - Bei diesem Fest dreht sich am Wochenende auf der Hofewiese (Gänsefuß 55, Langebrück) alles um die Erdbeere.

Am Sonntag ab 12 Uhr gibt's Bastelspaß, Reiten und Live-Musik. Kulinarisch werden eine Riesentorte, Eis, Waffeln, Bowle Cocktails, usw. geboten. www.landgut-hofewiese.de Spaß mit Erdbeeren ist an der Dresdner Hofewiese angesagt. © 123RF/vpastushenko Weitere Ausflugstipps findet Ihr unter augusto-sachsen.de. Einen angenehmen Sonntag wünscht Euch TAG24.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Max Gaertner, 123RF / prometeus