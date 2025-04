5 Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden

Nossen - Am Sonntag von 11 bis 19 Uhr steigt im Klosterpark Altzella in Nossen (Zellaer Str. 10) das Mittelalterspektakel. 13.30 und 16.30 Uhr findet ein Ritterturnier statt. Ein Markt bietet mehr als 60 Stände. Vorführendes Handwerk, Kinder-Fahrgeschäfte und ein Bühnenprogramm sorgen für einen perfekten Familienausflug ins Mittelalter.

Dresden - In den Technischen Sammlungen Dresden können Familien im hauseigenen "MACHwerk" am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr in wechselnde Bastelangebote reinschnuppern. In der Materialwerkstatt "Margaret" lassen sich eigene Ornamentstempel aus geometrischen Formen konstruieren. Damit kann man zum Beispiel nachleuchtende Sterne drucken oder verschlungene Muster zaubern.

Museumseintritt: 5/4 Euro, unter sieben Jahren frei. Infos unter: tsd.de/programm/kalender.