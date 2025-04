5 Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden

Sonne und Temperaturen über 20 Grad in Dresden: Der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite! Wie wäre es also mit einem unserer Tipps?

Von Dana Peter

Dresden - Temperaturen über 20 Grad in Dresden: Der Sonntag wird sommerlich, auch wenn es laut Wettervorhersage am Nachmittag durchaus regnen könnte. Mit unseren Tipps könnt Ihr den Tag hoffentlich bei jedem Wetter genießen.

Kräuterspaziergang

Nossen - Kräuterfachfrau Koreen Vetter begibt sich am Sonntag ab 15 Uhr erstmals in diesem Jahr auf einen Kräuterspaziergang durch den Klosterpark Altzella (Zellaer Str. 10). Gerade die jungen Triebe im Frühling sind bei Kräuterkennern beliebt, denn sie haben viel Kraft und oft heilende Wirkung. Ein Muss für jeden Gartenfan. Eintritt: 10/7 Euro. Tickets & Infos unter kloster-altzella.de.

Ihr wollt etwas über Kräuter lernen? Dann auf in den Klosterpark! (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Blütenschau

Pillnitz/Pirna - Die Kamelienblüten-Schauen im Pillnitzer Schlosspark (August-Böckstiegel-Str. 2; Eintritt für Schloss, Park & Kamelienhaus: 8/7 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei) und im Landschloss Pirna-Zuschendorf (Am Landschloß 6; Eintritt: 7,50/6 Euro) enden an diesem Wochenende. Beide sind nur noch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Infos unter: schlosspillnitz.de und kamelienschloss.de.

Am Sonntag könnt Ihr Euch die Kamelien in Pillnitz und Zuschendorf noch einmal zum letzten Mal ansehen! © Roberto Pfeil/dpa

Rummel

Dresden - Auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Jahrmarkt locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die Familie. Am Sonntag ab 14 Uhr geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de

Es ist wieder Rummelzeit! © Christian Juppe

Parkeisenbahn

Dresden - Am Sonntag eröffnet die Parkeisenbahn im Großen Garten die Saison. Von 13 bis 18 Uhr wird am Bahnhof Palaisteich (Hauptallee 14) gefeiert. Die Liliputeisenbahn mit zwei historischen Dampfloks ist seit den 1930er-Jahren in Betrieb. Heute führt die Rundfahrt 5,6 Kilometer durch den barock angelegten Park. Das Besondere: Kinder und Jugendliche sorgen als Schaffner, Schrankenwärter und Co. für einen reibungslosen Ablauf. Tickets: ab 5/3 Euro (bis drei Stationen), Rundfahrt 8/5 Euro (bis sechs Stationen), Familien 18 Euro. Infos unter: grosser-garten-dresden.de.

Die Parkbahn-Saison wird eröffnet! © Robert Michael/dpa

Turmführung

Um 11 Uhr beginnt die Sonntagsführung auf Schloss Weesenstein. © Robert Michael/dpa