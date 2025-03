6 Tipps für das letzte Märzwochenende in und um Dresden

Wisst Ihr schon, was Ihr am heutigen Sonntag unternehmen wollt? TAG24 hat ein paar Ideen für Dresden und Umgebung für Euch zusammengesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Der März neigt sich dem Ende entgegen. Wisst Ihr schon, wie Ihr das letzte Wochenende des Monats verbringen wollt? TAG24 hat ein paar Ideen für Dresden und Umgebung für Euch zusammengesucht.

Dresdner Ostern

Dresden - Die größte und beliebteste Publikumsmesse des Jahres ist am Wochenende, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in der Messe (Messering 6) zu erleben. Die "Dresdner Ostern" mit mehr als 300 Ausstellern in vier Hallen und der Internationalen Orchideenwelt - eine der größten und bedeutendsten Orchideenschauen Europas - eröffnet traditionell den Frühling an der Elbe. Eintritt: 14/11 Euro, Kinder 7 bis 14 Jahre 5 Euro, bis 6 Jahre frei. Infos unter: dresdner-ostern.de.

Die größte und beliebteste Publikumsmesse des Jahres ist wieder in Dresden! © Eric Münch

Buchmesse

Leipzig - Die Leipziger Buchmesse ist am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zu erleben. Das bedeutendste Frühjahrsevent der Buch- und Medienbranche bringt Leser, Autoren, Verlage und Medien zusammen. Parallel dazu findet die "Manga-Comic-Con" statt. Eintritt: 26/22 Euro, Kinder von 6 bis 12 Jahren 13 Euro, bis 5 Jahre frei. Infos unter: leipziger-messe.de.

In Leipzig findet seit Donnerstag die Buchmesse statt. © Jan Woitas/dpa

Eisenbahntage

Chemnitz - Ob Jung oder Alt, ob Technikfan, Modelleisenbahner oder Eisenbahnfotograf: Der Schauplatz Eisenbahn (Frankenberger Straße 172) ist mit einer Gesamtfläche von 260.000 Quadratmetern das größte Eisenbahnmuseum in Europa und eines der bedeutenden Museen zur Geschichte der Eisenbahn in Deutschland. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr wird Saisoneröffnung gefeiert. Eintritt: 12/6 Euro. Infos unter: schauplatz-eisenbahn.de.

Wusstet Ihr das schon? Der Schauplatz Eisenbahn ist das größte Eisenbahnmuseum in Europa! © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Sammlerbörse

Pulsnitz - Am Sonntag findet im Schützenhaus (Wettinplatz 1, Festsaal) die 11. Ostsächsische Sammlerbörse statt. Briefmarken, Münzen, Medaillen, Orden, Geldscheine, alte Ansichtskarten sowie Filmprogramme, Sammelbilder oder Mosaikhefte sind von 9 bis 14 Uhr zu entdecken. Es kann getauscht, gekauft, verkauft und gefachsimpelt werden. Experten schätzen kostenlos "Schätze", helfen bei der zeitlichen Zuordnung oder Echtheitsprüfung. Eintritt: 3/2,50 Euro. Infos unter Tel. 0177/281 71 74.

Ihr seid Sammler? Dann auf zur Ostsächsischen Sammlerbörse! (Symbolbild) © 123RF/mdragan

Friedhofsspaziergang

Dresden - Zum Frühjahrsempfang des Freundeskreises Trinitatis- und Johannisfriedhof Dresden öffnet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr das Begegnungszentrum (Fiedlerstr. 1, Friedhofseingang gegenüber der Trinitatiskirchruine). Es gibt Kaffee und Kuchen. Auch der Gottesackerhonig kann hier erworben werden. Von 14 bis 15 Uhr findet in der Feierhalle das A-cappella-Konzert "Der silberne Schwan" mit dem Vocalensemble VIP statt. Ab 16.30 Uhr führt Christian Mögel zu den Ruhestätten bekannter Musikschaffender. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Infos unter: freundeskreis-trinitatis-und-johannisfriedhof.de.

Das Begegnungszentrum lädt ein. © Eric Münch

Secondhand-Markt

Auf der Galopprennbahn finden am Sonntag wieder der "Ladyfashion"- und der "Hosenscheisser"-Flohmarkt statt. (Symbolbild) © 123rf/federicofoto