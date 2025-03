6 Tipps für einen gelungenen Sonntag in und um Dresden!

Ihr habt noch keine Idee, was Ihr am heutigen Sonntag alles in Dresden und Umgebung unternehmen könnt? Dann lohnt sich ein Blick in unsere Tipps!

Von Dana Peter

Dresden - Ihr habt noch keine Idee, was Ihr am heutigen Sonntag alles in Dresden und Umgebung unternehmen könnt? Dann lohnt sich ein Blick in unsere Tipps!

Radio-Wochenende im Zoo

Leipzig - Im Leipziger Zoo (Pfaffendorfer Str. 29) steigt diese Woche das große HITRADIO-RTL-Familienwochenende. Besucher erleben die Moderatoren bei der Arbeit, verfolgen Radiointerviews mit den Zoo-Mitarbeitern live und können Fragen rund um die On-Air-Produktion und das Geschehen im Zoo stellen. Ab 12 Uhr gibt es ein buntes Bühnenprogramm. Eintritt: 24/16 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei. Infos unter: zoo-leipzig.de/aktuelles/veranstaltungskalender

Im Leipziger Zoo könnt Ihr das große HITRADIO-RTL-Familienwochenende erleben. © Jan Woitas/dpa

Schmalfilmtage

Dresden - Super 8 wird 60 Jahre alt! Die 26. Dresdner Schmalfilmtage laden am Sonntag in die Motorenhalle (Wachsbleichstr. 4) ein, die Faszination des analogen Films (neu) zu entdecken! Das ikonische Filmformat hat Generationen von Filmemacher:innen inspiriert – und tut es noch heute. Infos zum Programm und Tickets (ab 8/6 Euro) unter: schmalfilmtage.de

Die 26. Dresdner Schmalfilmtage laden in die Motorenhalle ein! © PR/AGFA

Trödeln in Radeberg

Radeberg - Zum ersten Mal öffnet am Sonntag der SZ-Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf dem Radeberger Markt: Vorm Rathaus und auf dem vorderen Teil der Hauptstraße kann von 10 bis 16 Uhr mit rund 60 Händlern gefeilscht werden. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Der SZ-Kunst-, Antik- und Trödelmarkt öffnet am Sonntag erstmals auf dem Radeberger Markt. (Symbolbild) © 123RF/studiograndouest

Kino für Kinder

Dresden - KiKiLi, das KinderKino im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132), lädt am Sonntag ab 11 Uhr zum "KITA-KINO: das erste Mal im Kino"- Kurzfilmprogramm für die jüngsten Kinogäste. Altersempfehlung ab 4 Jahren. Das Programm dauert etwa 45 Minuten. Gezeigt werden: Krake, Exercise - die kleinen Füchse, der kleine Vogel und das Eichhörnchen sowie Hopfrog. In den vier Filmen lernen die Kinder eine Reihe Tiere und Fantasiefiguren kennen. Neben Spaß und Spannung bieten die Filme auch kleine Lektionen für den Alltag. Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro. Infos & Anmeldung unter: lingnerschloss.de

KiKiLi lädt am Sonntag zum "KITA-KINO: das erste Mal im Kino"- Kurzfilmprogramm. © Petra Hornig

Familien-Lunch

Rammenau - Am Sonntag von 12 bis 14 Uhr findet im Barockschloss Rammenau (Am Schloss 4) ein Familien-Lunch im Schlosscafé statt. Es erwartet Euch ein leckeres Buffet. Ihr startet mit einer Suppe und genießen danach frische Gerichte aus der Schlossküche. Abgerundet wird das Ganze mit einem Dessert. Inklusive Eintritt in die Schlossanlage. Preis: 25/14 Euro für Kinder von 4 bis 10 Jahren, Getränkepauschale für 17,50 Euro zubuchbar. Infos & Anmeldung unter barockschloss-rammenau.com

Im Schloss Rammenau kann lecker geschlemmt werden. © Christian Juppe

Kamelienblüten-Schau

Am Schloss Königsbrück blühen die Kamelien in ihren schönsten Farben. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa