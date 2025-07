6 Tipps für Euren sonnigen Samstag in und um Dresden

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch steigt am Sonnabend ab 17 Uhr "Come to the Woods" - ein Festival der Dresdner Band "Woods of Birnam". Frontsänger Christian Friedel (46) lädt dafür jedes Jahr befreundete Musiker ein.

Tickets (53,80/Kinder 12 Euro) & Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de