6 Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden!

Am Sonntag herrscht perfektes Wetter, um etwas zu unternehmen. Vielleicht findet Ihr ja eine Anregung in unseren Tipps für Dresden und Umgebung.

Von Dana Peter

Dresden - Zwar sind die Temperaturen am Sonntag nicht mehr ganz so hochsommerlich, wie die vergangenen Tage. Dennoch ist es draußen angenehm warm - perfektes Wetter also, um etwas zu unternehmen. Vielleicht findet Ihr ja eine Anregung in unseren Tipps für Dresden und Umgebung.

Klangreise

Nossen - Früh am Morgen regen sich zwischen den Ruinen im Klosterpark Altzella (Zellaer Str. 10) nur die Grashalme im Wind und die Vögel singen. Gemeinsam mit Klangtherapeutin Kristin Voß kann man sich am Sonntag ab 9 Uhr auf eine Klangreise begeben, die Körper und Geist in Einklang und Harmonie bringt. Decke nicht vergessen. Bei schlechtem Wetter liegen die Teilnehmer in Liegestühlen im historischen Klostergebäude. Tickets (12 Euro) & Infos unter: kloster-altzella.de

Am Sonntag laden die Ruinen im Klosterpark Altzella auf eine Klangreise ein. © Eric Münch

Wild West

Altenberg - "Wild Wild West" für die ganze Familie heißt es am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Wildpark Osterzgebirge in Geising-Hartmannmühle (Dresdner Str. 37). Bei Kinderschminken, Ponyreiten, Bogenschießen, Knüppelkuchen am Lagerfeuer und Schmuckbasteln kann man in die Welt von Cowboy und Indianer eintauchen. Auch ein kleiner Markt wird aufgebaut. Die Fütterung von Steinwild, Waschbär und Co. mit dem Tierpfleger findet 11 und 14 Uhr statt. Eintritt: 7,50/5 Euro. Infos unter: wildpark-osterzgebirge.de

Kinderschminken, Ponyreiten, Bogenschießen, Knüppelkuchen - im Wildpark Osterzgebirge ist am Sonntag eine Menge los. © Petra Hornig

Gräfin Cosel

Stolpen - Nur selten empfängt Gräfin Cosel auf Burg Stolpen (Schloßstr. 10) Gäste und nutzt die Chance, ihre Sicht auf die für sie tragischen Ereignisse zu erklären. Eine verstoßene und verlassene ehemalige Reichsgräfin gibt Auskunft über ihr schicksalhaftes und abenteuerliches Leben am Originalort ihrer Gefangenschaft. Die Sonderführung "Gräfin Cosel gibt sich die Ehre" beginnt am Sonntag, 11 Uhr. Tickets (12 Euro) und Infos unter: burg-stolpen.org

Kennt Ihr schon die Geschichte von Gräfin Cosel? © PR

Vogelwiese

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken am Sonntag (14 bis 22 Uhr) ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Infos unter: rummel-dresden.de

In Dresden könnt Ihr am Sonntag einen Rummel besuchen. © Thomas Türpe

Stadtfest

Riesa - Die Feiermeile zum Stadtfest am Sonntag (ab 10 Uhr) erstreckt sich über die gesamte Innenstadt, entlang der Hauptstraße vom Kinovorplatz bis zum Rathausplatz sowie entlang der Elbwiesen und im Stadtpark. Die Hauptbühne am Rathausplatz bildet das kulturelle Zentrum. Eintritt frei. Infos unter: stadtfest-riesa.de

In Riesa findet das Stadtfest statt. © 123rf/trueshadowspawn

Flohmarkt

Am Haus der Presse darf wieder getrödelt werden. © Petra Hornig