7 Tipps, um den Samstag bei angenehmen Temperaturen in Dresden zu genießen

Schloss Weesenstein öffnet am Samstag seine Türen. © imago/C3 Pictures

Müglitztal - Am Samstag findet von 19 bis 21.30 Uhr ein Konzert in der Schlosskapelle in Weesenstein (Am Schlossberg 1) statt.

Der Heidenauer Musikstudent Goetz Bienert, der in Wien studiert, wird zusammen mit Sopranistin Vivian Morrison Werke von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Franz Schubert und Avo Pärt zum Besten geben.

Die Veranstaltung wird von der Kirchgemeinde Heidenau-Dohna-Burkhardswalde organisiert und der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.