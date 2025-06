Heute gibt's waghalsige Stunts im Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden - Am Samstag wird im Rudolf-Harbig-Stadion nicht gekickt, sondern geflogen: 20 der weltbesten Freestyle-Motocross-, BMX-/MTB-, Scooter- und Trampolin-Sportler springen, flippen und fliegen bei der "Night of the Jumps" und zeigen waghalsige Stunts in bis zu 14 Meter Höhe.