85.000 Fans am Wochenende in der Rinne: Kraftklub verabschiedet sich mit Ankündigung

AnnenMayKantereit und Kraftklub waren am Freitag und Samstag in der Rinne das absolute Highlight des Open-Air-Sommers in Dresden.

Von Guido Glaner

Dresden - AnnenMayKantereit und Kraftklub, die coolsten Bands des Landes waren am Freitag und Samstag in der Rinne das absolute Highlight des Open-Air-Sommers ’23. Mehr als 85.000 Fans kamen und feierten eine Mega-Pop-Party. AnnenMayKantereit spielten am Freitag. © Christian Juppe Natürlich waren’s zwei Konzerte, jede Band die eigene Show. Dass beides trotzdem zusammengehörte, lag nicht nur an der zeitlichen Nähe, auch wurden Kombitickets verkauft, viele Fans waren an beiden Tagen mit dabei. Politisch blasen die Bands sowieso auf demselben Horn. Zunächst pries Henning May (31) Dresden als linke Stadt, bevor Kraftklub-Frontmann Felix Kummer (34) gegen Rassismus, Homophobie, "Faschos" und die AfD aufbegehrte.

Für beide Gruppen waren es die größten Auftritte der bisherigen Bandgeschichte. Das sorgte auf der Bühne wie davor für ausgelassene Stimmung. Musikalisch starteten AnnenMayKantereit die Party am Freitag mit "Wohin du gehst", Kraftklub setzten am Samstag mit "Ein Song reicht" die Schlussnummer. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Großes Familienfest: So lief die Party im Kultur-Kraftwerk Mitte Regen am Freitag hielt keinen Fan vom Mittanzen ab, noch auf dem Nachhauseweg wurden die AMK-Songs weitergesungen. Kraftklub genießen Abend wie ihre Fans Kraftklub feierten am Samstag. © privat Überschwänglicher noch die Stimmung am Samstag bei Kraftklubs Kargo-Open-Air. Die Fans sangen jeden Song mit, tanzten und bildeten Moshpits’ (früher sprach man vom Pogen). Felix Kummer schickte das Publikum mit einer danach viel diskutierten Ankündigung nach Hause: Pause machen wolle die Band bis auf Weiteres, Zukunft offen. Den Abend genossen haben Kraftklub genauso wie ihre Fans. Auf Instagram posteten sie: "Küsse an alle, die da waren. Davon erzählen wir noch unseren Enkeln."

