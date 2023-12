Ein sportliches Tanz-Menü: Dresden Frankfurt Dance Company mit "À la Carte"

Athletisch-spaßig: Die Dresden Frankfurt Dance Company tanzt "À la Carte" ohne Bühnenbild und wünscht "Bon Appétit". © Dominik Mentzos

Eine echte Charmeoffensive: Strahlend scheinen die Tänzerinnen und Tänzer jeden Besucher zu begrüßen. Ihr Versprechen: "I love You" und "This is for You", bis alle zusammen Bill Withers' "Just the Two of Us" anstimmen.



Nach witzigen Interaktionen über gewünschte Menü-Zutaten wird im Sportdress getanzt. Anders als beim präzisen Vorgänger Jacopo Godani formieren sich beim lässigeren Mandafounis Duos und Trios in fast improvisiert wirkender Leichtigkeit zu Bachs "Chaconne", als wär's ein Handballspiel.

Zwischendurch wird mit dem Publikum der "Titanic"-Heuler "My Heart will go on" geschmettert.

Zum Ende des rund einstündigen Stücks werden die Kostüme schräger, zieht das Tempo zu Live-Krach vom Musikmischpult immer wilder an, bis eine Tänzerin ihr rollendes Schlagzeug in der explosiven Klimax komplett zerlegt - Bäm!