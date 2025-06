Ab in die Pfingst-Feiertage: Das könnt Ihr am Samstag in und um Dresden erleben

TAG24 präsentiert euch unsere Veranstaltungstipps, für einen gelungenen Pfingstsamstag, den 7. Juni 2025.

Von Dana Peter

Dresden - Am Wochenende klettert das Thermometer bis auf 23 Grad Celsius. Örtlich sind immer wieder Schauer möglich. Also besser einen Schirm einpacken! Falls Ihr am Samstag noch nichts vorhabt, lasst Euch inspirieren - wir haben drei spannende Ausflugstipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Flohmärkte

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt auf dem Parkplatz hinterm Haus der Presse (Devrientstr. 9) öffnen am Samstag jeweils von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Nicht nur an der Elbe, sondern auch hinter dem Haus der Presse wird getrödelt. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Stille Örtchen

Königstein - "Wo der König zu Fuß hingeht" - unter diesem Motto gibt es am Samstag ab 19 Uhr eine Führung auf der Festung Königstein. Latrine, Nachttopf, Plumpsklo: Wohin ging der Ritter, wenn er mal musste? Was gab es vor dem Klopapier? Wohin zogen sich feine Damen damals zurück? Michael Kreskowsky plaudert mit Wissen und Humor über ein Thema, das viele interessiert, über das aber selten gesprochen wird. Parkhaus an der B 172 (Abzweig Festung). Tickets (15/7 Euro) und Infos unter: festung-koenigstein.de/de/fuehrungen/festung-anruechig.html

Auf der Festung Köngstein dreht sich alles um das stille Örtchen. (Symbolfoto) © IMAGO/Depositphotos

Straßenkünstler im Leipziger Zoo

Im Leipziger Zoo sind Gaukler unterwegs. (Symbolfoto) © ROSSandHELEN photoqraphers