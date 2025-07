Betrüger am Werk? Große Verwirrung um geplantes Pink-Floyd-Konzert in Dresden

Dresden - Dieses Konzert wirft Fragen auf! Ende August soll Pink Floyds legendäres Album "Dark Side of the Moon" in der "Jungen Garde" im Dresdner Großen Garten aufgeführt werden. Auf der Bühne laut Ankündigung: die "ursprünglichen Bandmitglieder" um Frontmann Roger Waters (81). Das zumindest behaupten die Plakate in der Stadt.

Falsches Alter, "missverständliches Wording": Coloradio-Moderator Gernot Viehweger (67) vorm dubiosen Pink-Floyd-Plakat am Bahnhof Mitte. © Eric Münch

Doch spielen Weltstars für 40 Euro ein kleines Open-Air-Konzert in Dresden - oder sind hier womöglich Betrüger am Werk?

"Ich habe mich schon sehr gewundert", sagt Coloradio-Moderator Gernot Viehweger zu TAG24. Der 67-Jährige ist seit Jahrzehnten riesiger Pink-Floyd-Fan, widmet dem Album "Wish You Were Here" sogar eine ganze Sendung, am zweiten Sonntag im August bei Coloradio.

"Das feiert nämlich 50. Geburtstag. Und nicht 'Dark Side of the Moon', wie es auf dem Plakat steht!", so Viehweger.

Tatsächlich ist das legendäre Album (über 50 Millionen Mal verkauft) bereits 52 Jahre alt. Und dessen Urheber noch älter: Frontmann Waters und Schlagzeuger Nick Mason sind 81, die beiden anderen "ursprünglichen Bandmitglieder" sogar schon tot.

Haben die beiden vergessen, wie alt ihr Lebenswerk ist? Oder kommen sie gar nicht?