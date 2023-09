Abwechslung pur bei tollem Wetter: Das sind unsere Tipps fürs Wochenende!

TAG24 präsentiert euch die Ausflugs-Tipps für dieses Wochenende in Dresden und Umgebung.

Von Aline Rüdiger

Dresden - Sonne pur und warm - das sind die Wetteraussichten für das komplette Wochenende. Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel laden zu einem Ausflug ein. Wir haben die Tipps für euch! Viel Spaß!

Lichertfahrt im Großen Garten

Dresden - Während einer entspannten Rundfahrt kann man am Samstag, um 19.30 Uhr in die zauberhafte Welt des illuminierten Großen Garten eintauchen. Kombiniert wird die abendliche Lichterrundfahrt diesmal mit einem Live-Konzert, köstlichen Cocktails und einem kleinen kulinarischen Angebot. Tickets für 21,95/18,95 Euro nur online unter ggeventagentur.de.

Mit der Parkeisenbahn geht's am Samstagabend durch einen zauberhaft beleuchteten Großen Garten. (Archivbild) © PR/Förderverein Dresdner Parkeisenbahn

Trödelmarkt

Oschatz - Am Samstag findet in der Innenstadt von Oschatz ein großer Trödelmarkt rund um das Stadt- und Waagenmuseum statt. Von 9 bis 17 Uhr hat man die Gelegenheit durch Stände zu stöbern und dass ein oder andere Schnäppchen zu finden. Anschließende lädt das Museum zur Sonderausstellung "Reklamehelden und Spielzeugautos - Made in GDR" ein, wo man DDR-Werbefiguren und -spielzeug bewundern kann. Ein toller Ausflug für die ganze Familie!

Das Stadt- und Waagenmuseum in Oschatz wartet nach einem Trödelmarkt mit einer Sonderausstellung auf seine Besucher. © Norbert Neumann

Tag der offenen Tür

Grossenhain - Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr in den Diakonischen Werkstätten Großenhain (Eichenallee 21) ein "Tag der offenen Tür" statt. Auf alle Interessierten wartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Ponyreiten, Fußballdarts, Kinderschminken und vieles mehr. Bei Kaffee und Tee besteht die Möglichkeit mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und mehr über die Geschichte der Werkstätten zu erfahren. Eintritt frei.

Märchennacht

Chemnitz - Ein märchenhaftes Abendteuer findet am Samstag um 14 Uhr und 17 Uhr im Küchwald statt. Während einer Fahrt mit der Parkeisenbahn zum Betriebsbahnhof werden die Gäste vom König und seinem Gefolge zu einem besonderen Spektakel begrüßt. Das Jugendtheater "BURATTINO" aus Stollberg führt die Märchen "König Drosselbart" und "Die Regentrude" auf. Zusätzlich gibt es Bastelspaß, Kinderschminken, eine Feuershow, ein Lampionumzug und ein Märchenquiz. Die Parkeisenbahn fährt den ganzen Tag von 13 bis 21.45 Uhr. Tickets: 6/4 Euro.

Auch im Chemnitzer Küchwald erwartet Mitfahrer der Parkeisenbahn ein toller Samstag. © Kristin Schmidt

Hafenstraßenfest

Meissen - Bunt wird es am Samstag in der Hafenstraße in Meißen. Die "Hafe" (Hafenstraße 28) feiert ihren 32. Geburtstag und lädt zu einem Fest mit zahlreichen Veranstaltungen. Ab 14 Uhr gibt es Konzerte, Kinderschminken, Ponyreiten, Lagerfeuer und ein leckeres Kuchenbuffet. Zum Höhepunkt des Abends spielt die Dresdner Galaband "Silverwater" ab 20 Uhr. Eintritt frei.

Nacht der 1000 Lichter

Stadt Wehlen - Zur "5. Nacht der 1000 Lichter" verwandelt sich der historische Wehlener Marktplatz in abendliche Romantik. Ab 19.30 Uhr erwartet die Besucher ein Abend mit Chormusik, Kerzenschein und Wein. Ein stimmungsvolles Programm wird von verschiedenen Chorgemeinschaften und den Bläser vom Posaunenchor Dohna gestaltet. Eintritt frei.

Auf dem Marktplatz in Stadt Wehlen wird's im Zuge der "Nacht der 1000 Lichter" wahrlich romantisch. (Archivbild) © Daniel Förster

Bestatter öffnen ihre Türen

Dresden – Am Samstag von 10 bis 15 Uhr laden die städtischen Friedhofsbetriebe herzlich auf ihr Gelände in der Löbtauer Straße 70 ein. Besucher erwarten spannende Vorträge zur individuellen Bestattungsplanung, die Rolle der Digitalisierung und praktische Infos für Hinterbliebene. Weiterhin können Trostspender oder Glücksbringer gebastelt werden. Eintritt frei.

Herbstwanderung

Radeberg - Die MOPO-Herbstwanderung findet am Sonntag in der Umgebung von Radeberg statt und führt über Liegau-Augustusbad und das Seifersdorfer Tal zurück. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Etappen über 12, 18 und 25 Kilometer. Der Start erfolgt zwischen 8 und 10 Uhr an der Radeberger Exportbierbrauerei. Kurzentschlossene können sich spontan vor Ort anmelden. Die Teilnahmegebühr kostet ab 28 Euro und beinhaltet ein Starterpaket. Dieses Paket enthält eine Streckenkarte mit Stempelkarte, ein offizielles Wander-T-Shirt "Jedor Schridd ä Genuss" sowie Gutscheine für Getränke und Snacks.

"Jedor Schridd ä Genuss" bei der MOPO-Herbstwanderung am Sonntag. (Archivbild) © PR

Genusszeit auf Schloss Kuckuckstein

Liebstadt - Am Wochenende lädt das Schloss Kuckuckstein zu einem Genusswochenende ein. Gemeinsam mit den Landfrauen Müglitztal verwandelt sich das Areal in eine Genusslandschaft mit regionalen Köstlichkeiten, Live-Musik und einer Patchwork-Ausstellung. Zu entdecken gibt es Kuchen, Aufstriche, Öle, Kräuter und Salze, Liköre, Blumen, Düfte, Kerzen und vieles mehr. Geöffnet Samstag, 11-19 und Sonntag, 11-17 Uhr. Eintritt: 7 Euro, Kinder frei.

Auf Schloss Kuckuckstein erwartet Besucher ein schmackhafter und sinnlicher Genuss. © Steffen Füssel

Ritter-Spektakel

Hermsdorf - Im Schlosspark zu Hermsdorf (bei Ottendorf-Okrilla) erwartet die Besucher ein mittelalterliches Ritter-Spektakel mit einem Mittelaltermarkt, Ritterkämpfen, Gauklern, Musik sowie Handwerk und Handel. Samstag und Sonntag, von 10 bis 19 Uhr, belagern wilde Ritter das Schloss und tragen "blutrünstige" Schlachten aus. Eintritt: 10/5 Euro.

Herbstmarkt

Dresden - Auf dem Neumarkt ist Herbstmarkt! Geboten wird eine Vielzahl von Händlern in aufwendig geschmückten Verkaufsständen, das historische Riesenrad, die Kindereisenbahn sowie das Kinderkarussell. Auf der Marktbühne gibt es Unterhaltung und für Entspannung sorgen schöne Bier- und Weingärten. Besonderes Highlight an diesem Wochenende: Der Brotmarkt mit seinen leckeren Backwaren. Täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.