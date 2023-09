Vier Wochen lang bieten sie alles, was das Herz begehrt: Das sind die Händler vom Herbstmarkt

Dresden - Verkaufsstände, Fressbuden, Live-Musik: Am gestrigen Freitag eröffnete der diesjährige Herbstmarkt und lädt in den nächsten Wochen zum Fest für die Sinne.

Das dazugehörige Geschäft ist in der Alaunstraße zu finden.

11.55 Uhr, fünf Minuten vor Beginn, fragten die Ersten schon an: "Können wir bestellen?" Die Kasse war noch nicht eingesetzt und die Kundschaft geduldete sich noch ein wenig. Zeitgleich öffneten die Händler ihre Verkaufsstände.

Ums Eck überrascht Tetiana Kowaljow (35) mit einem Stand voller Enten: "Wir hatten ein Geschäft an der Frauenkirche, aber die Corona-Zeit war zu viel für uns."

Beklagen will sich Christiane Keil (52) über die Entwicklung des Herbstmarktes nicht, aber sie denkt doch über die vielen Fressbuden nach.

Die Standpreise seien gestiegen und so kann sich die Keramik-Händlerin, im Gegensatz zu den Essensständen, die mehr verdienen, ihren Stand nur ein paar Tage leisten: "Es gibt nicht viele Kunstmärkte in Dresden. Schön also, dass ich hier sein kann."