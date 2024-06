Acht Tipps für Euer perfektes Wochenende in Dresden und Umgebung!

Auch wenn das Wetter am Wochenende eher durchwachsen wird, haben wir für Ausflugsfreudige wir wieder spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht!

Von Dana Peter

Dresden - Auch wenn das Wetter an diesem Wochenende wohl eher durchwachsen wird, ist das kein Grund, den ganzen Tag zu Hause zu hocken! Doch wohin soll's gehen? Was lässt sich in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir wieder spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Vierte Dresdner Queer Pride

Dresden - Am Samstag findet die vierte Queer Pride in Dresden statt. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am Bahnhof Neustadt und führt am Landtag vorbei über das Terrassenufer zum Alaunpark. Die Route ist fünf Kilometer lang und barrierearm. Es werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. Anschließend beginnt ab 19 Uhr die Aftershow im Festspielhaus Hellerau, wo Besucher ein opulentes Programm erwartet. Infos unter queerpridedd.org

Zwischen den schwarz-rot-goldenen Fußballfahnen weht am Samstag in Dresden auch die Regenbogenflagge. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Mega-Event Monster Jam

Dresden - Das wird das Mega-Event des Jahres für Motorsport-Fans! Riesige Monster-Trucks zeigen am Samstag und Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion legendäre Stunts und heizen dem Publikum mit einer spektakulären Show ein. Jeweils ab 14 Uhr treten die PS-Monster gegeneinander an. Erstmal sind auch Marvel-Monster-Jam-Trucks am Start: The Amazing Spider-Man, Iron Man, um nur einige zu nennen. Vor der Show (an beiden Tagen ab 10.30 Uhr) können Fans zur Pit-Party die Fahrer persönlich zu treffen und Autogramme abzustauben. Tickets (ab 25 Euro) unter monsterjam.com/de-de/

Gondelspaß am neuen Bootshaus

Dresden - Das neue Bootshaus am Carolasee im Großen Garten hat am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Kosten pro Boot: je nach Größe 9 oder 12 Euro für eine Stunde bzw. 6,50 oder 8 Euro für 30 Minuten Gondelspaß. Achtung: Einfahrt und Parken ist im Großen Garten nicht gestattet! Bei schlechtem Wetter behalten die Betreiber sich das Recht vor, das Bootshaus zu schließen. Infos unter bootshaus-carolasee.de

Vergangenen Sommer wurde das alte baufällige Bootshaus abgerissen, nun ist das neue fertig. © Petra Hornig

FRUT Festival am Jagdschloss Graupa

Pirna - Auf der Festwiese am Jagdschloss Graupa steigt am Samstag ab 16 Uhr das "FRUT Festival" - dies steht vor allem für Respekt und Toleranz. Organisiert vom Team ElbtalBeatz in Pirnas Ortsteil Graupa. Der musikalische Schwerpunkt liegt auf PunkRock und HipHop. Diese Bands sind dabei: 100 Kilo Herz, TYNA, La Rey mit Band, PfandPirRatten. Tickets (25/20/15 Euro) unter: www.elbtalbeatz.com

Konzert-Eröffnung des Orgelsommers

Dresden - Mit dem Orgelkonzert am Samstag um 15 Uhr eröffnet Kreuzorganist Holger Gehring den diesjährigen Orgelsommer der Kreuzkirche Dresden. Zum Auftakt erklingt Johann Sebastian Bachs Toccata d-Moll, eines der spektakulärsten Stücke der Orgelliteratur. Außerdem sind Bachs Triosonate Es-Dur und Oskar Lindbergs große Sonate g-Moll zu hören. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: kreuzkirchedresden.de



Kreuzorganist Holger Gehring weiht den Orgelsommer mit einem Konzert in der Kreuzkirche ein. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Straßentheater "Gassenzauber"

Meißen - Es sind die unterschiedlich großen Plätze und Gassen der historischen Meißner Innenstadt, die man für ein Straßentheaterfest braucht und die an diesem Wochenende zum Schauplatz faszinierender Theaterwelten werden, in denen das Lachen und das Staunen möglich ist. Das Straßentheaterfestival "Gassenzauber" steigt am Samstag (ab 14 Uhr) und Sonntag (ab 13 Uhr) in der Meißner Altstadt. Elf Gruppen und Solisten aus verschiedenen Ländern sind dabei. Eintritt frei, Hutgeld erwünscht! Infos unter gassenzauber-meissen.de

Regionale, nationale und internationale Künstlerinnen, Künstler und Musikkapellen verwandeln das Meißner Stadtzentrum am Wochenende in ein großes Freilufttheater. (Archivbild) © Thomas Türpe

Oschatzer Stadtfest

Oschatz - Am Samstag und Sonntag lockt auf dem Stadtfest in Oschatz unter anderem die Vereinsmeile zum Entdecken. Auf verschiedenen Bühnen sorgen DJs, Bands und weitere Musiker für Unterhaltung. Star-Gast am Samstag um 19 Uhr auf der Hauptbühne am Neumarkt ist GZSZ-Liebling Iris Mareike Steen (32). Die EM-Fußballspiele auf einer Großbildleinwand übertragen. Zum Programm gehören zudem Schausteller, Oldtimerausfahrt und vieles mehr. Infos unter oschatz-erleben.com/veranstaltungen/stadtfest-oschatz/

Possendorfer Teichfliegen

Possendorf - Zum 21. Mal lassen die Teichfliegen-Piloten in Mini-Shows ihre selbst gebauten Flugmobile von der Rampe in den alten Schulteich stürzen, der zu diesem Spektakel auf 120 Zentimeter Wasserstand gefüllt wird. Los geht's am Sonntag, 14 Uhr im Schulpark Possendorf in Bannewitz OT Possendorf (Eintritt: 6/3 Euro). Auch am Samstag wird schon gefeiert - ab 13 Uhr beim Pool-Volleyball-Turnier (Eintritt frei) und ab 19 Uhr auf der Teichfliegen-Party mit Jolly Jumper (14/7 Euro).

Zum 21. Mal lassen Junge und Alte in diesem Jahr in Mini-Shows ihre selbst gebauten Flugmobile von der Rampe in den alten Schulteich stürzen. (Archivbild) © Steffen Füssel