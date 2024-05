Es gibt viel zu entdecken: Acht Tipps für Euren Samstag in Dresden und Umgebung!

Dresden - Der Frühling ist in vollem Gange! Zeit nach draußen zu gehen und die vielfältigen Freizeitaktivitäten in Dresden und Umgebung zu genießen - ob allein, zu weit oder mit der ganzen Familie. Hier sind unsere Wochenend-Tipps, bei denen sicher keine Langeweile aufkommt.

Riesa - Die Hauptstraße in Riesa steht am Sonnabend ganz im Zeichen der vierrädrigen Gefährte. Unter dem diesjährigen Motto "intelligenter, sicherer, nachhaltiger" soll autobegeisterten Besuchern von 9 bis 17 Uhr ein Unterhaltungsprogramm geboten werden.

Der Veranstalter "Die Hütte" will dort die neuesten Modelle der aktuellen Saison 2024 vorstellen, von 1-Personen bis hin zum großen Familienzelt. Naturliebhaber und Outdoor-Fans können alles vor Ort testen und sich beim Kauf beraten lassen.

Dresden - Jede Menge Zelte gibt es am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch zu sehen.

Dresden - Im UFA Kristallpalast Dresden findet am Samstag eine Film- und Autogrammbörse statt. Von 10 bis 16 Uhr können Kinofans und Cineasten im Foyer des Gebäudes durch DVDs, Videokassetten, Filmmagazine, Kinoplakate, Autogrammkarten oder sonstige Raritäten stöbern.

Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren kostet der Eintritt 5 Euro, für Erwachsene 17 Euro (inklusive Eintritt). Treffpunkt ist am Besucherzentrum "Alte Wache". Tickets gibt es online unter: shop.schloesserland-sachsen.de .

Dresden - Im Rahmen der Sonderausstellung "Pflanzenfieber. Botanik, Mensch, Design" können sich Familien am heutigen Samstag in Flora hineinversetzen.

Dresden - Vom Jorge–Gomondai–Platz bis hin zum Goldenen Reiter soll die Dresdner Hauptstraße am Wochenende zum Festgelände für Jung und Alt werden.

Händler, Gastronomen, Künstler und Schausteller sollen die Besucher begeistern - am Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. An beiden Tagen gibt es von 10 bis 18 Uhr zudem einen Kindersachen-, Trödel- und Flohmarkt.

Zu den Programmhighlights gehören unter anderem das Supertalent 2024, Alexander Doghmani, die Coverband Himmelsmaler sowie die Dresdner Rock- und Countryband The Lazy Boys.