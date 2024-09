An der Saloppe kam der Spaß ins Rollen: Coole Kisten mit Karacho

Dresden - Tollkühne Männer und Frauen jagen in abenteuerlichen Gefährten auf Kopfsteinpflaster gen Elbe - das alljährliche Seifenkistenrennen an der Saloppe ist ein großartiges Spektakel.

Mit Zimmerpflanzen und "Laptop" ging das Team "Schreibtischrakete" auf die Piste. © Norbert Neumann

Über 6000 Zuschauer säumten am Samstag bei der 21. Auflage die einen Kilometer lange Piste. Mit am Start der absolute Rekordhalter: der achtfache Sieger, das Team vom "Cafe Vorstadt".

Im Vorjahr hatte dem Café-Team das Glasfenster-Racing-Team den Sieg abgetrotzt. In diesem holte es sich den Gesamtsieg zurück - diesmal unter dem Decknamen "Blue Fisher Brothers & The Hempel Crew".

Hinter den furchterregend klingendem "Rockatansky Wastland Warriors" steckten die Chaosmanager vom mexikanischen Wrestling Team "Lucha Libre Liberatores", sie brachten einen "verdrahteten Kaninchenstall" mit Campingstuhl und Fahrradlenker ins Rollen - und wurden für die beste Show prämiert.

Waschmaschine, Waschbecken und Wäscheleine verbaute das Team "Elbe Labe" in seinem Vehikel. "Addam's Family on Tour" holperte in einem mobilen Sarg ins Ziel. Als beste Newcomer rauschte das Juniorteam vom "Bunten Hecht" ins Ziel.