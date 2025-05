Andreas Gabalier kommt ins Rudolf-Harbig-Stadion: TAG24 verlost Tickets

Dresden - "Ein Hulapalu auf uns!" - Andreas Gabalier (40) wird auch 2025 mit seiner Tour Halt in Dresden machen. TAG24 verlost Tickets.

Bereits im Juni 2024 verzückte Andreas Gabalier das Rudolf-Harbig-Stadion. © Eric Münch

Im vergangenen Jahr fiel das Konzert des 40-Jährigen buchstäblich ins Wasser. Bei seinem Auftritt im Rudolf-Harbig-Stadion schüttete es aus Eimern.

Ob es in diesem Jahr besser wird? Das wird sich am 28. Juni zeigen, wenn der Alpenmusiker wieder in die Heimstätte von Aufsteiger Dynamo Dresden kommt.

Los geht die Tournee einen Tag vorher in Mönchengladbach.

Für sein Konzert in Dresden verlost TAG24 2x2 Karten.