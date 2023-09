Aufgewacht! Der Sonntag bietet mega viel, wie diese 11 Tipps beweisen

In Dresden und ganz Sachsen gibt es am Sonntag zahlreiche Veranstaltungen. Elf werden hier vorgestellt.

Von Aline Rüdiger

Dresden - Der Sommer gibt an diesem Sonntag noch einmal Vollgas. So machen die Ausflüge und Veranstaltungen in Dresden und Umgebung gleich doppelt Spaß. Das könnt Ihr heute alles erleben.

Turmfest

Dresden - Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr laden die Technischen Sammlungen zum Turmfest ein. Das Straßenfest, was anlässlich des 100. Geburtstages des Museumsgebäudes veranstaltet wird, verwandelt die Junghansstraße in einen lebendigen Ort mit zahlreichen Mitmachstationen, musikalischer Unterhaltung und kulinarischer Genüsse. Besucher können im MACHwerk an Workshops teilnehmen und auf der Bühne sorgt eine Scienceshow mit Rauch und Feuer für Unterhaltung. Eintritt frei.



Tag des offenen Denkmals

Sachsen - Überall in Sachsen öffnen am Sonntag zum "Tag des offenen Denkmals" zahlreiche Baudenkmale ihre Tore und geben Einblicke in die Gebäude. So zum Beispiel der DDR-Bunker auf der Festung Königstein, eine Dachbodenführung auf Burg Kriebstein, das Mittelalter-Dorf der Familienburg auf Burg Scharfenstein und vieles mehr. Komplettes Programm unter: tag-des-offenen-denkmals.de



Burg Scharfenstein im Erzgebirge öffnet seine Tore am Sonntag. © imago/Sylvio Dittrich

Bergsingen

Gohrisch - Auf der Wiese am Kleinhennersdorfer Stein ruft am Sonntag der Sächsische Bergsteigerchor "Kurt Schlosser" zum traditionellen Bergsingen. Ab 15 Uhr erklingen Lieder der Berge, im perfekten Einklang mit Natur und Menschen - ganz ohne Technik. Eine geführte Wanderung (ca. 11 km) zum Konzert startet ab 10 Uhr am Bahnhof Königstein. Eintritt frei.

Herbstwanderung

Radeberg - Die MOPO-Herbstwanderung findet am Sonntag in der Umgebung von Radeberg statt und führt über Liegau-Augustusbad und das Seifersdorfer Tal zurück. Zur Auswahl stehen drei verschiedene Etappen über 12, 18 und 25 Kilometer. Der Start erfolgt zwischen 8 und 10 Uhr an der Radeberger Exportbierbrauerei. Kurzentschlossene können sich spontan vor Ort anmelden. Die Teilnahmegebühr kostet ab 28 Euro und beinhaltet ein Starterpaket. Dieses Paket enthält eine Streckenkarte mit Stempelkarte, ein offizielles Wander-T-Shirt "Jedor Schridd ä Genuss" sowie Gutscheine für Getränke und Snacks.



Gute Laune scheint bei dieser Wanderung vorprogrammiert. © PR

Wandelkonzert

Rochsburg - Ein Familien-Wandelkonzert erwartet die Besucher am Sonntag, jeweils um 15 und 16.30 Uhr im Schloss Rochsburg. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die Geheimnisse der Burg zu entdecken und faszinierende Geschichten von Kater Arthur zu erleben. Musikalische Talente der Musikschule Mittweida treten an neun verschiedenen Orten auf und die Zuschauer können durch verschiedene Zeiten und Musikrichtungen reisen. Eintritt: 7/5 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei. Tickets unter: schloss-rochsburg.ticketfritz.de.



Das Familien-Wandelkonzert erwartet die Besucher auf Schloss Rochsburg. © Kristin Schmidt

Tierparkfest

Görlitz - Tierisch viel Spaß steht am Sonntag beim Tierparkfest auf dem Programm. Von 9 bis 18 Uhr gibt es im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec regionales Handwerk und Handel, Spielstationen, Showeinlagen und spannende Tierpräsentationen. Auch abseits der Bühne gibt es viel zu erleben, von Basteln bis zur Tierpfleger-Info. Die "Futterkiste" bietet kulinarische Genüsse. Eintritt: 9,90/6,90 Euro

Ob die Zebramangusten auch bei der Party dabei sind? © Tierpark Görlitz

Offene Galopprennbahn

Dresden - Der Tag der offenen Galopprennbahn in Seidnitz begeistert am Sonntag von 10 bis 16 Uhr mit einem Riesentrödelmarkt, Livemusik und einem Streedfoodbereich. Es gibt für jeden etwas zu entdecken: Antik- und Trödelmarkt für Sammler, eine Chill-Ecke für Genießer, die Kindereisenbahn für die jüngsten Besucher und leckere Speisen für Feinschmecker. Eintritt frei.



Die Kids können sich auf eine Kindereisenbahn freuen. (Symbolbild) © 123RF/tomsickova

Pilzmuseum & Flohmarkt

Reinhardsgrimma - Am Sonntag öffnet das Pilzmuseum in der Grimmschen Hauptstraße 44 von 10 bis 17 Uhr seine Türen. Es beherbergt Europas umfangreichste Pilzsammlung und zeigt die Schönheit der Pilzwelt. Neben der einzigartigen Ausstellung findet von 15 bis 17 Uhr ein Flohmarkt für kleine und große Leute statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt: 4/2 Euro.

Windbergfest

Freital - Entlang der Burgker Straße in Freital findet das dreitägige Windbergfest statt. Es gibt Konzerte, einen Rummel und eine Erlebnissportmeile im Stadtion des Friedens. Schloss Burgk bietet irische Lebenslust mit Livemusik, Irish Beer, Whisky und Cider. Das Fest endet mit dem Höhenfeuerwerk am Sonntagabend 21 Uhr. Eintritt frei. Komplettes Programm: freital.de/windbergfest.

In Freital geht es am Sonntag irisch zu. © 123rf/serezniy

Federweißerfest

Elbtal - An diesem Wochenende beginnt im Elbtal die Weinlese und somit auch die Saison für Federweiser. Zahlreiche Feste locken zu frischen Federweißer, stimmungsvoller Live-Musik, hausgemachten Flammkuchen, Weinwanderungen und einer Vielzahl weiterer Aktionen. So zum Beispiel das Schloss Wackerbarth in Radebeul (Eintritt: 10/5 Euro), die Hofewiese in Langebrück sowie die Sächsische Weinstraße in Diesbar-Seußlitz mit ihrem krönenden Abschluss-Höhenfeuerwerk am Sonntag.

So kann der Sommer doch ausklingen. © PR

Familienfest

Lohmen - An diesem Wochenende erwartet die Besucher im historischen Ortskern zwischen Kirche und Schloss Lohmen das alljährliche "14. Lohmener Steenbrecherfest". Dieses Familienfest bietet Bühnenauftritte, Sandsteinbildhauerei, Unterhaltung für Kinder, Schaustellerstände und eine Vielfalt an köstlichen Speisen und Getränken. Ein besonderes Erlebnis ist der Umzug, bei dem die Teilnehmer in authentischen Steenbrecher-Kostümen zu bewundern sind.