Ausflugstipps für Deinen Gründonnerstag in Dresden!

Dresden - Am Gründonnerstag wird im Christentum an das letzte Abendmahl von Jesu mit den zwölf Aposteln erinnert. Das Osterfest ist das höchste und älteste Fest der Christen und wird entsprechend begangen.

Wir feiern in diesem Jahr Ostern im Sonnenschein, denn die Wetterfrösche kündigen bestes Feiertagswetter an. Die passenden Ausflugstipps für den Donnerstag in Dresden haben wir hier notiert!