BRN-Ersatzparty soll trotzdem steigen: Neustadt streicht dem "Louisenfest" die Fördergelder

Dresden - In genau zwei Wochen startet die dritte Ausgabe des "Louisenfestes", mit dem Teile des Szeneviertels Dresdner Neustadt am 20. und 21. Juni zur großen Partyzone werden. Am Montag kam es für Veranstalter Albrecht Heinke (34) jedoch zum Paukenschlag kurz vor Festivalstart: Der Stadtbezirk verweigert die Fördermittel.