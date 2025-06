Cosplay, Gaming, Anime: "City Pop Festival" belebt Dresdens Innenstadt

Dresden - Rund 100.000 Besucher werden zum ersten Dresdner "City Pop Festival" am 20. und 21. Juni erwartet. Die Altstadt verwandelt sich dann zwischen Altmarkt-Galerie, Centrum Galerie, Thalia Buchhaus und Kino-Ecke in ein (eintrittsfreies) Mekka für Cosplayer, Manga-Fans, Anime, Gaming und Popkultur.

Ob als japanische Kult-Figur, Elf aus "Der Herr der Ringe" und Marvel-Superheld: "Es wird bunt in der City", verspricht City-Managerin Friederike Kranz.

"Und wir sind uns sicher, dass Tausende Fans in ihre Kostüme schlüpfen und die Innenstadt von Dresden in eine spektakuläre Fantasiewelt verwandeln."

In der Centrum-Galerie ist an beiden Tagen (10 bis 20 Uhr) eine Gaming-Area aufgebaut, die Altmarkt-Galerie ist Anlaufpunkt für Cosplayer - mit Talkrunden, Quiz, Catwalk und Liveacts.



In beiden Shopping-Centern bieten Händler an, was das Cosplayer-Herz begehrt - von Zeichnungen bis zu Katzenohren.

Infos zum gesamten Programm unter www.citypopfestival-dresden.de.