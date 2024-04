Dänische Schlagerikone gastiert im Boulevardtheater!

Dresden - "Ich will 'nen Cowboy als Mann" (1963) oder "Ich will alles" (1983) - diese Schlager von Gitte Haenning (77) sind Evergreens. Doch gerade diese Ohrwürmer werden erst in der Zugabe zu hören sein, wenn die dänische Sängerin am 7. Mai mit ihrem Programm "Für Immer und Neu" im Boulevardtheater gastiert.