Die 6 schönsten Ausflugstipps für deinen Sonntag in Dresden

Der Sonntag in Dresden ist einfach unvergleichbar schön, vor allem wenn man ihn mit tollen Erlebnissen bestückt.

Von Dana Peter, Theresa Pohl

Dresden - Der Sonntag ist zur Erholung und zum Genießen da, aber warum sollte man das zu Hause tun? In Dresden kannst Du am Sonntag richtig was erleben.

Das GrooveQuiz - STAR WARS Spezial

Dresden - Fünf Kategorien, fünfzig Fragen, fünf Mal die Chance zu gewinnen. Am Sonntag um 18 Uhr kannst Du in der GrooveStation Dein STAR-WARS-Wissen unter Beweis stellen. Wenn du siegreich aus dem Quiz hervorgehst, nimmt Dein 4er-Tisch das goldene Bier mit nach Hause. Die Anmeldung erfolgt via Eventbrite, vor Ort sind es dann 4 Euro pro Person Teilnahmegebühr. Mehr Infos: groovestation.de

Spaß, Witz und ein wenig Ernst, erwarten Dich beim großen STAR-WARS-Quiz in der GrooveStation. © Canva

Moritzburger Flohmarkt

Moritzburg - Trödeln, Snacken und Schätze finden - das alles kannst Du am Sonntag von 10 bis 16 Uhr auf dem Schlossparkplatz Moritzburg. Neben dem wunderschönen Ambiente, direkt gegenüber von Schloss Moritzburg, gibt es auch viele Cafés und Restaurants in der Umgebung, die keine Wünsche offen lassen. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos: Sachsenmärkte.de

Sachsenmärkte präsentiert auch in diesem Jahr einen der schönsten Flohmärkte in Moritzburg. © Canva

1. Historischer Camenzer Nasen-Markt

Kamenz - Das Alte Stadtbad lädt diesen Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu Schwertkampf, Böller und Marktgeschrei ein. Die vielfältigen Epochen des Mittelalters entführen Dich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Erlebe ein buntes Markttreiben und ein vielfältige Angebot an tollem Kunsthandwerk. Der Eintritt kostet 4 Euro, ein Teil des Erlöses geht an den Kinderschutzbund Kamenz. Mehr Infos: maere-minnerey.de

Echtes Mittelalter-Feeling und spannende Markstände zum Stöbern. © Canva

Oskars Schlemmerfrühstück

Freital - Was gibt es Schöneres, als einen entspannten Sonntagsbrunch gemeinsam mit der Familie oder Freunden? In Oskarshausen erwartet dich am Sonntag ein reichhaltiges Angebot mit warmen und kalten Speisen. Von 9 bis 10.30 Uhr kannst Du frische Brötchen, hausgemachte Frucht- und Schokoaufstriche, duftende Crêpes, frische Spiegeleier, Wurst- und Käseplatten oder Müsli genießen. Für 14,90 Euro ist die Getränkeauswahl mit inbegriffen. Mehr Infos: oskarshausen.de

Beim Frühstück ordentlich schlemmen und im Anschluss ein Abenteuertag in Oskarshausen. © Oskarshausen GmbH

Kinderfeuerwehrtag

Dresden- Am Flughafen Dresden (Wilhelmine-Reichard-Ring 1) findet am Sonntag von 8.30 bis 18 Uhr der Kinderfeuerwehrtag statt. Familien erwartet ein spannendes Programm rund um Brandbekämpfung, Feuervermeidung und modernste Einsatztechnik ein – informativ, interaktiv und mit vielen Highlights zum Mitmachen. Touren finden 8.30, 11, 13.30 und 16 Uhr statt. Treffpunkt: Aero-Lounge auf der Abflugebene (am Glastunnel). Tickets (ab 12 Euro) & Infos unter: mdf-ag.com/reisende-und-besucher/flughafen-dresden/fuehrungen

Am Flughafen Dresden findet der Kinderfeuerwehrtag statt. Ideal damit Familien etwas über den Alltag der Floriansjünger erfahren. © DPA/Patrick Bleul/ZB

Bei einer Führung über den Johannesfriedhof erfahrt Ihr Wissenswertes und könnt gleich Euren Sonntagsspaziergang damit abhaken. © Norbert Neumann