Die 8 schönsten Ausflugstipps für Deinen Ostersamstag in Dresden

Die besten Ausflugstipps für Dein Wochenende in Dresden - es wird kulinarisch, aufregend und wahnsinnig witzig.

Von Dana Peter, Theresa Pohl

Diesen Samstag kannst Du Dresden wieder erkunden und von einer ganz neuen Seite kennenlernen. Egal ob Comedy, Kultur oder Kulinarik - es lohnt sich, das Haus zu verlassen.

Kulinarik: StreetFood on Tour

Dresden - Eine kulinarische Weltreise mitten auf der Prager Straße. Vom 19. bis 21. April findet Europas leckerstes StreetFood-Festival in Dresden statt - und das über Ostern! Herzhafte Burger, authentische afrikanische Küche und Leckereien aus Südamerika und Asien bekommst Du am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos: streetfood-on-tour.com

Unglaublich viel leckeres Essen und gute Unterhaltung auf der Prager Straße. (Symbolbild) © luckybusiness/123RF

Party: Zurück in die Zukunft - Die musikalische Zeitreise

Dresden - In der GrooveStation kannst Du diesen Samstag in nur einer Nacht durch die vergangenen 60 Jahre reisen. Zu jeder vollen Stunde geht es in ein neues Jahrzehnt voller Hits und Nostalgie. Ab 22 Uhr kannst Du beginnend mit den 60er-Jahren für 5,50 Euro im Vorverkauf und 7 Euro an der Abendkasse einmal zurückreisen und Dich bis in die Zukunft tanzen. Mehr Infos: groovestation.de

Nostalgie pur! Feiern von den 60er-Jahren bis in die Zukunft. (Symbolbild) © alexkoral/123RF

Familie: Rummel Dresden

Dresden - Spaß für die ganze Familie auf dem Dresdner Frühlingsfest. Neben ausreichend Fahrgeschäften mit garantiertem Nervenkitzel ist hier bis zum 4. Mai auch für süße Snacks und herzhafte Leckereien gesorgt. Am Ostersonntag und Ostermontag ist sogar der Osterhase vor Ort und hält Überraschungen für die kleinen Gäste bereit. Am Samstag kannst Du von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag von 14 bis 22 Uhr über das Volksfestgelände Pieschener Allee schlendern. Mehr Infos: rummel-dresden.de

Spaß für Groß und Klein auf dem Dresdner Frühlingsfest auf dem Volksfestgelände. © Thomas Türpe

Kultur: Floristik & Sandskulpturen-Ausstellung

Freital - Sandskulpturen mit dem gewissen Extra. Die beliebte Frühjahrsausstellung BlütenWunder in Oskarshausen steht ganz unter dem Motto "Burgen, Schlösser & Magie". Dich erwarten Burgen und Schlösser aus Sand inmitten von prachtvolle Blütenarrangements. Bis zum 11. Mai kannst Du täglich von 9.30 bis 19 Uhr für 8,90 Euro (online zum Vorteilspreis) in eine magische Miniaturwelt aus Sand eintauchen. Mehr Infos: oskarshausen.de

Sandsteinskulpturen umringt von Tausenden Blumen. © Eric Münch

Comedy: Operette für zwei schwule Tenöre

Dresden - Hier bleibt kein Auge trocken. Eine musikalische Komödie über den Grafiker Tobi, den Krankenpfleger Jan und ihr Leben auf dem Land. Während Tobi das Dorf idealisiert, hält es Jan dort kaum noch aus. Wie sich das Landleben jedoch weitaus rauer gestalten lässt als die Berliner Partyszene, siehst Du diesen Samstag um 19.30 Uhr ab 33 Euro in der Comödie Dresden. Mehr Infos: comoedie-dresden.de

Erstmals kommt das ausgezeichnete “kultige Bühnen­wunder“ nach den Erfolgen in Berlin und Hamburg nach Dresden. © Comödie Dresden

Schatzsuche

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstr. 1) können Kinder ab vier Jahren am Sonnabend ab 10 Uhr ein Abenteuer erleben. Kobold Versteckfix hat den Schatz des magischen Reichs verschwinden lassen. Deshalb bitten die Wichtel und Feen um Hilfe, all die Dinge wieder aufzuspüren. Die Veranstaltung startet mit einer Geschichte, danach geht's in den Wald. Um festes Schuhwerk wird gebeten. Kosten: 8 Euro pro Kind, 10 Euro pro Erwachsener. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de/sommer/termine

Wer am Konzertplatz Weißer Hirsch auf Abenteuersuche geht, sollte festes Schuhwerk dabeihaben. (Symbolbild) © 123RF/themess

Flohmärkte

Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt auf dem Parkplatz hinterm Haus der Presse (Devrientstr. 9) öffnen am Sonnabend jeweils von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern, verborgene Fundstücke zu entdecken und mit den Händlern um den Preis zu feilschen. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Seltene Schätze könnt Ihr auf den Dresdner Flohmärkten entdecken. © Petra Hornig

Meissen für Kids