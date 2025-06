"Die Nacht, die schlauer macht": Wenn Dresdens Forschung zum Leben erwacht

Die Angebote sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. So kannst Du zum Beispiel an der TU Dresden in der Fakultät Physik (Nöthnitzer Straße 61) leckeres Stickstoffeis genießen oder an der HTWD Dein Können in einem Musikquiz mit einem Roboter testen (Friedrich-List-Platz 1).

Das komplette Programm und zusätzliche Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung.