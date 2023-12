14 Tipps zum Samstag: Das wartet zum dritten Advent in Dresden und Umgebung auf euch!

Das dritte Adventswochenende kloppft an die Tür, die Vorfreude aufs Fest steigt. Wer noch nichts geplant hat, findet Anregungen in unseren Tipps!

Von Annett Daube

Dresden - Das dritte Adventswochenende steht auf der Türschwelle, die Vorfreude aufs Fest steigt. Wer noch nichts geplant hat, findet Anregungen in unseren Tipps!

Kinderweihnacht

Dresden - Der Verein Kinderweihnacht Dresden lädt am Samstag von 14 bis 18 Uhr zum Kinderweihnachtsmarkt aufs Gelände des Sportcasinos SSV Turbine Dresden (Pfotenhauer Straße 79) ein. Eine Menge Überraschungen warten auf die kleinen Besucher, von Kinderkarussell über Luftballonkünstler, Bastelspaß und Zuckerwatte. Der Eintritt ist frei, denn der Verein arbeitet auf Spendenbasis.

Bei der Kinderweihnacht beim SSV Turbine warten zahlreiche Überraschungen auf die Kleinen. © 123rf/aletia

Naturmarkt mit Liedern

Tharandt - Auf dem Naturmarkt in Tharandt - unterhalb der Bergkirche - gibt es am Sonnabend nicht nur frische, regionale Produkte, sondern auch schöne Stimmen. Alle Besucher*innen sind eingeladen, begleitet am E-Piano Winter- und Weihnachtslieder mitzusingen oder gar ihre eigenen Instrumente zu stimmen und Noten beizusteuern. Der Markt öffnet von 9 bis 13 Uhr, ab 11 Uhr wird gesungen. Der Eintritt ist frei.

Wintersonnenwende

Bad Schandau & Gohrisch - In der Sächsischen Schweiz begehen am Sonnabend Naturfreunde und Kletterer mit ihren Familien und Gästen beidseits der Elbe die Wintersonnenwende. Auf der "Kleinen Liebe" nahe Ostrau singen ab 17 Uhr die Bergfinken ihre Lieder. Bereits ab 16 Uhr erklingt der Gesang des Bergsteigerchores "Kurt Schlosser" auf dem Festplatz in Kleinhennersdorf. Bei beiden Veranstaltungen wird am Feuer fürs leibliche Wohl gesorgt. Der Eintritt ist frei.

So schön war das große Feuer letztes Jahr zur Wintersonnenwende in Gohrisch. © Marko Förster

Kunst im Geopark

Dorfhein - Ein Last-Minute-Weihnachtsmarkt kann am Samstag von 11 bis 18 Uhr in Dorfhain besucht werden. In der Georado-Stiftung (Talstraße 7) präsentieren rund 30 Aussteller Kunst, Kunsthandwerk und Kulinarisches aus der Region. Es gibt Bastelangebote für Kinder, Märchenlesungen und ab 18 Uhr stimmungsvolle Weihnachtsmusik. Der Eintritt ist frei.

Adventsmusik vom Großen Wendelstein

Torgau - Vom Großen Wendelstein des Schlosses Hartenfels erklingt am Samstagabend (von 17.30 Uhr bis 18.15 Uhr) Adventsmusik. Blechbläser der Neuapostolischen Kirche Torgau geben dieses Ständchen für einen guten Zweck, die Spenden gehen ans Kinderhospiz Bärenherz in Leipzig.

Ein Highlight nicht nur für Schlösserfans: Die Adventsmusik auf Schlosses Hartenfels. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Express-Polarreise

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen können sich Besucher am Sonnabend auf eine "Express-Polarreise" begeben. Die Weihnachtsfeier ist ein besonderes Erlebnis für Familien mit Kindern und beschert eine Show mit wandelnder Bühne, Elfentanz, zahlreichen Kinderangeboten, Bastelfreude und Weihnachtsbuffet. Das Programm beginnt um 15 Uhr. Die Tickets sind limitiert und kosten ab 59/29 Euro. Alle Informationen dazu unter oskarshausen.de.

Weihnachten auf Hoflößnitz

Radebeul - Auf dem Weingut Hoflößnitz wird am Wochenende (Samstag von 11 bis 21, Sonntag von 11 bis 19 Uhr) Weihnachten gefeiert. Neben dem einzigartigen Blick übers winterliche sächsische Elbtal können die Besucher Theateraufführungen, Livemusik, einen Händlermarkt, ein Kinderprogramm und heißen Glühwein genießen.

Romantischer Adventsmarkt

Lunzau - Die Weihnachtsvorfreude steigt auf dem romantischen Adventsmarkt auf Schloss Rochsburg. Am Sonnabend von 11 bis 18, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr bieten im Museum zahlreiche Händler ihre Waren an, Kinder können in der Wichtelwerkstatt basteln, sich schminken lassen oder Puppentheater schauen. Eintritt: 3 Euro. Kinder sind frei.

Spazieren und Flanieren: auf dem romantischen Weihnachtsmark auf Schloss Rochsburg. © 123rf/markusmh

Adelheidfest

Meißen - Im Dom zu Meißen wird am Wochenende erstmals das "Adelheidfest" begangen, denn der 16. Dezember ist der Heiligen Adelheid von Burgund gewidmet, welche Stifterin des Doms war. Am Samstag gibt es im Kreuzgang von 10 bis 17 Uhr einen Adelheidmarkt mit Unikaten und Handgemachtem. Es werden Führungen und ab 16 Uhr "Musik zum Advent" angeboten. Am Sonntag beginnt das Fest um 13 Uhr mit "Orgelmusik aus dem Off", Führungen und zahlreichen Adventstraditionen. Der Eintritt beträgt 6/5 Euro. Die Führungen und Konzerte sind nicht im Preis inbegriffen.

Winterzauber

Lohmen - Zum "Winterzauber" auf der Bastei lädt am Wochenende das Berghotel & Panoramarestaurant ein und verspricht von jeweils 12 bis 19 Uhr Weihnachtsmusik, kulinarische Leckerbissen, Kinder-Mitmachangebote wie Basteln, Schminken oder Karussell-Fahren und den Besuch des Weihnachtsmannes. Der Eintritt ist frei.

Magisch: Winterzauber auf der Bastei. © IMAGO/ingimage

Hof-Advent

Leipzig - Auf dem historischen Gewerbehof des Stiftsguts in Liebertwolkwitz (Liebertwolkwitzer Markt 11), auf dem Liebnerschen Hof, beim Vierseithof der AWO und auf dem Museumshof findet am Wochenende (Samstag von 14 bis 20, Sonntag von 14 bis 18 Uhr) der traditionelle Hof-Advent statt. In unterschiedlichen Handwerksstuben warten Stollenbäcker, Korbmacherin oder Seilermeister auf Kundschaft. Es gibt eine Menge Spaß für Kinder und Leckeres gegen den Hunger und den Durst. Der Eintritt ist frei.

Weihnachtsmarkt in Moritzburg

Moritzburg - Der Moritzburger Weihnachtsmarkt findet auf dem neugestalteten Markttreff (in Sichtweite zum Schloss) statt und lockt am Samstag mit einem Familienprogramm (ab 10.30 Uhr) unter dem Motto "Wir wecken den Weihnachtsmann". Am Sonntag geht es besinnlicher zu, wenn nach dem Kinderprogramm am Vormittag ab 15 Uhr der Riesenstollen angeschnitten wird. Dabei erklingt weihnachtliche Musik und der Aschenbrödelsong von Claudia Biltz. Der Eintritt ist frei.

Heideweihnacht

Dresden - Auf dem Landgut Hofewiese wird es am Wochenende (von jeweils 10 bis 18 Uhr) romantisch. Die Heideweihnacht erfreut die Gäste mit tollen Geschenkideen, süßen Leckereien und am Sonntag ab 14 Uhr mit den Weihnachtsponys der Reitschule Bosert und dem Ponyhof Langebrück. Ab 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet, der hoch zu Ross ankommt. Ab 16.30 Uhr lädt der Chor Musica 74 zum Adventsliedersingen ein.

Aufs Landgut Hofewiese kommt der Weihnachtsmann schon am Wochenende. © 123RF/luckybusiness

Advents-Spectaculum

Kamenz - Wer es mittelalterlich liebt, sollte das "Märchenhafte Advents-Spectaculum" im Kamenz nicht verpassen. An beiden Wochenendtagen (am Sonnabend von 14 bis 23, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr) wird den Besuchern der Lessingstadt zwischen Malzhaus und dem Museum der Westlausitz ein weihnachtliches Programm geboten. Eintritt: 4/2 Euro für einen Tag.