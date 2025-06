Dieses Duo versprüht ganz viel Liebe bei Auftritt in Dresden

Dresden - "Liebe" lautet das diesjährige Motto der Dresdner Musikfestspiele, und das Pop-Paar Max Herre (52) und Joy Denalane (51) erwiesen sich am Dienstag im Kulturpalast als beste Botschafter dieses Leitspruchs: Mit Hip-Hop, Soul und ganz viel Liebe verwandelten sie den Konzertsaal in eine brodelnde Party-Location.

Zwei, die sich ergänzen: Joy Denalane (51) und Max Herre (52) am Dienstag im Kulturpalast. © Oliver Killig

Der Deutsch-Rapper Herre und die Soul-Sängerin Denalane sind - mit Unterbrechung - seit 25 Jahren ein Paar, haben zuletzt ihr Duo-Album "Alles Liebe" herausgebracht, und man merkt ihnen auf der Bühne an, dass da zwei singen, die sich wirklich lieben.

Ein Konzert, das ab dem zweiten Song im Stehen stattfand (Herre: "Das soll doch wohl kein Sitzkonzert werden?").

Akustisch anfangs schwammig, spielte sich das Paar durch sein erstes gemeinsames Album "Alles Liebe" - sie war für den Soul-Gesang zuständig, er für die Rap-Tunes. Alles gediegen instrumentiert, mit Ausflügen in Jazz, Reggae und Funk, voller Händeklatschen und dauerwippenden Bounds.

Joy präsentierte solo allerlei "Sweet Soul Music", Max erinnerte solo rappend an seine "Freundeskreis"-Vergangenheit, stimmte mit akustischer Gitarre den Klassiker "A.N.NA. (Immer wenn es regnet") an. Zusammen sangen Max und Joy noch ihr frühes Duett "Mit Dir (steht die Zeit still)".