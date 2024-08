Super-Sommer-Sonntag steht vor der Tür: Diese Tipps machen ihn noch besser

Dresden - Sommer, Sonne, gute Laune: Zumindest am Sonntag kann sich dieses Lebensgefühl dank einer nahezu perfekten Wettervorhersage in Dresden einstellen. Fehlen nur noch die passenden Veranstaltungen. Hier sind sie!

Pillnitz - Warum wächst und gedeiht die Natur im Sommer so üppig, woher erhalten die Blätter, Blüten und Früchte ihre Energie fürs Wachstum? Beim Familien-Workshop "Licht und Schatten – Die Sonne im Schlosspark" am Sonnabend um 14 Uhr können Kinder im Pillnitzer Schlosspark experimentieren und sich künstlerisch austoben. Am Sonntag startet um 14.30 Uhr die Familienführung "Die Spiele der Königskinder", die in die Zeit von August dem Starken entführt. Es gibt viele historische Spiele zum Testen: So können Ringe geworfen, jongliert oder auch Mikado gespielt werden. Beide Mit-Mach-Führungen eignen sich für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Tickets kosten 12/5 Euro. Treff am Besucherzentrum "Alte Wache". Tick^ets unter: schlosspillnitz.de/de/veranstaltungen-ausstellungen/.