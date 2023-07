Kultursommer am Japanischen Palais wird ziemlich kurz

Dresden - Was wird aus dem "Kultursommer" am Japanischen Palais? Er schrumpft - in diesem Jahr auf ganze fünf Tage!

Was bleibt?

Jurischs Herzenssache Kultur gGmbH legt den Fokus auf junge Künstler. Das eintrittsfreie Festival soll ihr Podium sein. Am 23. August eröffnet Gitarrist David Sick (46) das Programm, gefolgt am 24. August mit "Slam am Palais".

Zwei Bands des Dresdner Labels "Oh my Music" stehen am 25. August auf der Bühne, am 26. August ist ein Tanzabend geplant.

Den Abschluss vom "Kultursommer am Palais" bestreiten die beiden Kruzianer-Chöre "Sonus Aeternus" und "Echo Ensemble".