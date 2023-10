Neun Event-Tipps für den Feiertag in Dresden

Der heutige Dienstag ist ein Feiertag - und somit allerhand los in Dresden und Umgebung. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die Highlights.

Dresden - Der heutige Dienstag ist ein Feiertag - und somit allerhand los in Dresden und Umgebung. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die Highlights.

Street-Food-Festival auf der Prager Straße

Dresden - Von 11 bis 20 Uhr findet der Abschluss des "Street Food on Tour" statt. Seit Freitag konnte man sich auf eine kulinarische Weltreise der Genüsse begeben. Wer es bislang nicht geschafft hat, hat am heutigen Dienstag die letzte Gelegenheit für dieses Jahr. Die Veranstalter locken außerdem mit "tollen Aktionen für Kinder, coolen Drinks von irischen Bieren bis hin zu exotischen Cocktails und stimmungsvoller Live-Musik". Das Event steigt auf der Prager Straße. Der Eintritt ist frei.

Allerhand Süßes und Herzhaftes gibt's auf der Prager Straße zu entdecken. © Max Patzig

Familienführung durch die Semperoper

Dresden - Eine spezielle Führung durch die Semperoper richtet sich an Groß und Klein. Es wird über die Geschichte des berühmten Hauses erzählt, genauso werden auch Geheimnisse gelüftet. 10.30 Uhr geht's los. Familientickets (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) kosten 30 Euro.

Familien sind eingeladen, die Semperoper genauer kennenzulernen. © Steffen Füssel

Schätze in der Natur finden und aufbereiten

Königstein - Auf der Festung Königstein wird Jung und Alt gezeigt, wie man aus Schätzen der Natur, also Pflanzen und Steinen, echte Schmuckstücke fertigt, die im Anschluss mitgenommen werden können. "Ein Programm, das die Sinne anregt und zur Betrachtung der faszinierenden Natur einlädt", verspricht die Festung. Die Teilnahme ist kostenfrei und von 12 bis 16 Uhr jederzeit möglich. Man benötigt allerdings ein Ticket für die Festung, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Infos gibt's auf festung-koenigstein.de.

Auf der Festung Königstein findet eine besondere und ausgedehnte Bastelstunde statt. © Eric Münch

Führung durch das Uhrenmuseum Glashütte

Glashütte - Wer schon immer einmal sehen wollte, wie die feinen Uhren in Glashütte hergestellt werden und sich für den mechanischen Uhrenbau an sich interessiert, ist im Uhrenmuseum an der richtigen Adresse. Auf zwei Etagen und 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden mehr als 500 einmalige Exponate präsentiert und multimedial erlebbar gemacht. Um 14 Uhr startet eine öffentliche Führung. Teilnahme: 2 Euro zuzüglich Eintrittspreis (7/erm. 4,50 Euro/Kinder frei). Um telefonische Anmeldung (035053/4612102) wird gebeten.

Im Uhrenmuseum Glashütte gibt's zum Tag der Deutschen Einheit eine öffentliche Führung. © PR

"NotenDealer" zeigen neue Comedy-Pop-Show "In Flagranti"

Dresden - "Die NotenDealer" zeigen auf den Lingnerterrassen ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) ihre neue Comedy-Pop-Show "In Flagranti". Wie die vier Musiker verraten, gibt es neben Popsongs auch Comedy in dem zweistündigen Programm zu erleben. Tickets gibt's ab 22 Euro.

Die NotenDealer präsentieren ihr neues Programm unter freiem Himmel. © PR

Tag der offenen Tür im Sächsischen Landtag

Dresden - Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit veranstaltet der sächsische Landtag einen Tag der offenen Tür. Landtagspräsident Matthias Rößler (68) lädt ein, mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen und sich die Räume einmal aus der Nähe anzusehen. Im Plenarsaal finden zwei Diskussionsrunden mit Politikern statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es auf landtag.sachsen.de.

Der Sächsische Landtag lädt zum Tag der offenen Tür mit Diskussionsrunden im Plenarsaal ein. © Norbert Neumann

Old Shatterhand führt durch Karl-May-Museum

Radebeul - Bei dieser abenteuerlichen Museums-Führung zeigt Karl May in der Kluft von Old Shatterhand sein einzigartiges Haus in Radebeul. Er gibt spannende Anekdoten aus dem Wilden Westen zum Besten, zeigt die drei berühmtesten Gewehre der Welt und entführt in die Sprachwelt "Indianisch". Die Führung beginnt 11 Uhr und geht anderthalb Stunden. Tickets gibt es im Vorverkauf.

Schauspieler Roland Wichmann führt als Karl May durch das gleichnamige Museum in Radebeul. © Eric Münch

Führung durch den Barockgarten Großsedlitz

Heidenau - Als "Muss für alle Gartenfans" beschreibt das Schlösserland Sachsen die Führung durch den Barockgarten Großsedlitz. Bei einer Führung um 10.30 Uhr erfahren Interessierte nicht nur, warum die große Anlage "Sachsens Versailles" genannt wird, sondern auch, warum ausgerechnet in Heidenau das Fest des "Polnischen weißen Adlerordens" gefeiert wird. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Gartenfans treffen sich am Parkeingang und können für 10/erm. 9/Kind 3 Euro an der einstündigen Führung teilnehmen (inkl. Eintritt zum Park).

Ein Besuch im Barockgarten Großsedlitz lohnt sich am heutigen Dienstag ganz besonders. © Max Patzig

Single-Wanderung in Pillnitz

Dresden - Wer gern wandern geht, aber derzeit ohne festen Partner ist, kann vielleicht bei der Single-Wanderung durch Pillnitz etwas an seinem Beziehungsstatus ändern. Von 10.45 Uhr an sind Alleinstehende jeden Alters auf Spurensuche durch die kunst- und kulturhistorische Vergangenheit vom Dresdner Stadtteil Pillnitz und dessen Umgebung. Der Weg führt bis in Schönfelder Hochland und bietet "einige traumhafte Aussichten auf das Elbtal", wie die Veranstalter mitteilen. Treffpunkt ist Parkplatz P2 in Pillnitz. Gelaufen wird auf 11 Kilometer (etwa fünf Stunden). Die Teilnahme kostet 14 Euro.

Von Pillnitz geht es zu Fuß bis ins Schönfelder Hochland - aber nur für Singles! © Eric Münch