Deutlich kühlerer Sommer-Sonntag in Dresden: Das könnt Ihr heute dennoch erleben

Pirna - Unter dem Thema "WassERleben" präsentieren Pirnas Kirchen ein vielfältiges Programm an verschiedenen Orten der Elbestadt. Auf der Elbwiese findet man Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Musik und Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. In der Klosterkirche befindet sich das geistliche Zentrum. In der Marienkirche dominieren Musik und Klang. Und auf dem Marktplatz wird im "Gemeindendorf" zum Kaffeetrinken eingeladen. Infos: kirchenbezirk-pirna.de/aktuelles/elbekirchentag-2024 .

Meißen - Am Sonntag um 19 Uhr entführt das Freddie-Ommitzsch-Studio-Ensemble (kurz: FOSE) in die späten 70er- und frühen 80er-Jahre, wo es dem Phänomen des Yacht-Rocks auf die Spur geht. Stilprägend waren damals optimistische Sounds, Hawaii-Hemden und verspiegelte Sonnenbrillen. Zu hören ist das Programm in der WeinErlebnisWelt der Winzergenossenschaft Meißen (Bennoweg 9). Tickets für 33,50 Euro online unter hallo.etix.com/eps sowie an der Abendkasse.