70.000 Euro Miese: Steht der "Palais Sommer" vor dem Aus?

Dresden - Das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" endete am Sonntag mit einer ernüchternden Bilanz - und 70.000 Euro Verlust. Reichlich sechs Wochen bespielte Festival-Chef Jörg Polenz (60) mit Kulturangeboten von Klassik bis Yoga den Neumarkt, die Freifläche am Ostra-Dome und im Alaunpark. Doch die Spendenfreude der Gäste ließ zu wünschen übrig.

Der "Palais Sommer" belebte die Abende auf dem Neumarkt. © Toni Kretschmer

"Im Durchschnitt spendete jeder Besucher nur 1,39 Euro, noch weniger als im Vorjahr", bedauert Polenz.

"Unglaublich viele Gäste haben vor allem das tolle abendliche Flair am Neumarkt genossen.

Wir schätzen ihre Zahl auf rund 260.000 Besucher, direkt in unser Festival-Areal kamen 63.000 Gäste. Rund 8700 Besucher zählten wir am Ostra-Dome, 1500 Yoga-Fans kamen in den Alaunpark."

Auch der Comuneo-Freundeskreis ist nicht wie erhofft gewachsen.

"Wir haben derzeit über 1000 Mitglieder, darunter 45 Firmen", so Polenz. "Hätten wir rund 4000 Mitstreiter in unserer Community, stünde die Finanzierung des Festivals gemeinsam mit den Hauptsponsoren auf festen Füßen."