Dresdner Musikfestspiele: Mit Walzern aus Wien

Auch die Staatskapelle, sein altes Orchester, hat er schon dirigiert. "Es ist für uns beide toll, nach fünf Jahren wieder in Dresden zu sein", so Nast.

Philharmonix bringt musikalische Vielfalt ins Stromwerk. © Stephan Floss

In den Tagen zuvor hatte das Festival mit den Auftritten von "The Ukulele Orchestra of Great Britain" im Kulturpalast oder dem Ensemble "Philharmonix" im Stromwerk einmal mehr seine stilistische Bandbreite unter Beweis gestellt.

Die am Donnerstagabend weiter aufgefächert werden sollte mit dem Konzert der portugiesischen Fado-Sängerin Mariza (51) im Kulturpalast und am Freitag aufgefächert wird mit den Konzerten des London Symphony Orchestra unter Sir Antonio Pappano (65), mit Violinistin Lisa Batiashvili (46) als Solistin, am selben Ort sowie des Neoklassikers Niklas Paschburg (31) in der Reithalle.

Als ein Festspiel-Höhepunkt des bevorstehenden Wochenendes lockt das Mitmachprojekt "Klingende Stadt" am Samstag ab 14 Uhr ins Stadtzentrum, wobei sich Einzelkünstler wie Gruppen, Profis wie Laien auf Straßen und Plätzen präsentieren.

Immerhin: Die Wetterprognose für den Samstag ist günstig.