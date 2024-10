Dresdner Weihnachtscircus will 100.000-Besucher-Marke knacken: So soll es gelingen

Dresden - Der Dresdner Weihnachts-Circus hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: In seiner diesjährigen 27. Saison will er bei der Besucherzahl die 100.000er-Marke knacken.

Die Brüder Leonard (35), Sascha (47) und William Köllner (53) fiebern der Premiere des Dresdner Weihnachts-Circus entgegen. © Steffen Füssel

43 Vorstellungen mit Weltklasse-Artistik stehen dafür vom 13. Dezember bis 5. Januar in der Zeltstadt am neuen Standort Washingtonstraße (nahe Hornbach) auf dem Programm.

"Wir haben 16 Acts aus neun Nationen mit über 40 Artisten, rund 30 Pferden und 14 Hunden verpflichtet", verraten die Circus-Eigentümer Leonard (35), Sascha (47) und William Köllner (53).

Zu den vielfach prämierten Höhepunkten unterm Chapiteau gehören die Dschingitenreiter von Joszef Richter (32), der ukrainische Handstand-Equilibrist Pavel Stankevych (33), das doppelte Todesrad der Gruppe Mustafa und Tiertrainer Wolfgang Lauenburger (51) mit seinen Guinnessbuch-Weltrekord-Hunden.

Er und seine Tochter Alexa (17) gewannen mit ihren Vierbeinern auch die "Supertalent"-Shows in Deutschland, Großbritannien und den USA. Nach dem Gastspiel in Dresden treten sie beim Circusfestival in Monte-Carlo auf.