Einziges deutsches "Kraftwerk"-Konzert: "Grenzen der Musik-Performance werden neu definiert"

Dresden - Die Elektronikband "Kraftwerk", bekannt durch Lieder wie "Computer-Liebe" und "Das Model" kommt in die Elbestadt Dresden und verwandelt die historische Semperoper zur Projektionsfläche einer Multimedia-Show.

Nora Schmid, designierte Intendantin der Semperoper freue sich schon darauf, Teil dieser besonderen Show zu sein: "Mit der Semperoper und ihrer Geschichte, fusionieren an diesem Abend nicht nur Musik und Licht, sondern auch Tradition und Moderne."

Das bewies "Kraftwerk" bereits bei Aufritten vor anderen historischen Orten wie dem Schloss Karlsruhe und der Akropolis in Athen. Ein weiteres Konzert mitsamt Multimedia-Show ist vor dem Schloss Schönbrunn in Wien geplant.

In einer Mitteilung versprach die Band, dass "die Grenzen der Musikperformance neu definiert" werden würden.

Die Düsseldorfer Band hat für den 14. September ein exklusives Konzert in Dresden auf dem Theaterplatz angekündigt. Allerdings wird dies kein gewöhnliches Konzert!

Bekannt ist die Band weltweit. Sie wurde 2021 sogar als erste deutsche Band in die "Rock and Roll Hall of Fame" aufgenommen.

Seit ihrem Gründungsjahr 1970 experimentierte die Band mit verschiedenen Musikrichtungen, wie Hip-Hop, Techno und Elektro. Durch ihre Kombination von Elektronischer Musik, Computer-Animationen und Performance-Kunst schafft "Kraftwerk" visionäre Gesamtkunstwerke.

Wer die einzigartige Show der "Elektropioniere" nicht verpassen will, kann sich seit dem heutigen Mittwoch bei Eventim exklusiv Tickets sichern, oder ab dem 19. April für 55 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.