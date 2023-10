Elf Tipps fürs längste Wochenende des Jahres in Dresden und Umgebung

Neben der Zeitumstellung erwartet die Sachsen am Wochenende ein buntes Programm an Veranstaltungen in Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Dresden - Das letzte Oktoberwochenende bringt uns die Zeitumstellung, typisches Herbstwetter und so manchen ein langes Wochenende - denn am Dienstag ist Feiertag. Wir haben für Euch, liebe Leser, ein paar tolle Ausflugstipps notiert!

Praktikums- und Lehrstellenbörse

Dresden - Die Johannstädter Praktikums- und Lehrstellenbörse öffnet am Samstag von 9 bis 14 Uhr in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) ihre Türen. Zahlreiche lokale Unternehmen und Institutionen präsentieren ihr Angebot an Praktikums- und Ausbildungsplätzen. Das Jugendberatungscenter der Bundesagentur für Arbeit ist vor Ort, es können Vorstellungsgespräche geübt und Bewerbungsfotos geschossen werden. Der Eintritt ist frei.



Die Veranstaltung findet in der JohannStadthalle statt. © Amac Garbe

Farbenbaden

Wehlen - Der Miniaturpark "Kleine Sächsische Schweiz" im Dorf Wehlen feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und erwartet am Samstagabend - von 18 bis 23 Uhr - die Besucher zu einem kunstvollen Erlebnis. Im Rausch der Farben wird die Miniaturlandschaft illuminiert, Musiker umrahmen die Performance, Feuerstellen sorgen für Romantik. Eintritt: 16/9,50 Euro, Familien: 36 Euro.



Downhill-Rennen Sachsen

Elstra - Im "Black Mountain Bike Park" am Schwarzenberg in Elstra (Berggäßchen 4) findet am Sonnabend das "IV Off Season Race - Downhill Rennen Sachsen" statt. Auf einer Strecke von 1300 Metern Länge und 115 Höhenmetern gibt es steile Passagen, enge Kurven, Drops und Sprünge zu bewältigen. Ab 7.30 Uhr werden die Teilnehmer-Nummern ausgegeben, ab 9 Uhr ist Training. Um 13 Uhr beginnt der erste Zeitlauf. Direkt nach den absolvierten Fahrten werden die Sieger geehrt.



Sonderführung mit Autorin

Pirna - Die Autorin Heike Stöhr hat eine Pirna-Trilogie geschrieben und lädt am Samstag zu einer Sonder-Stadtführung zu den Original-Schauplätzen aus ihren Romanen ein. Start ist um 11 Uhr am Stadtmuseum im Klosterhof, die Teilnahme kostet 8 Euro. Tickets können unter Telefon 03501/556446 gebucht werden.



Am Samstag geht es mit einer Sonder-Stadtführung durch Pirna. © imago/Gabriele Hanke

Gruselhausen in Freital

Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen sorgt "Halloween-Gruselhausen" für schrecklich schöne Abende. Die gruseligen Partys mit spaßigem Spuk und gespenstischen Shows finden am Wochenende jeweils von 17 bis 21.30 Uhr statt. Die limitierten Tickets gibt es unter oskarshausen.de für 24,90/19,90 Euro.



Oskarshausen wird am Wochenende zu "Halloween-Gruselhausen". © Steffen Füssel

Fisch- und Waldfest

Moritzburg - Das Fisch- und Waldfest sorgt am Wochenende (Samstag von 10 bis 19, Sonntag von 10 bis 18 Uhr) für viel Betrieb am Schlossteich. Beim großen Abfischen wird Fisch verkauft und versteigert, beim Schaukochen darf gekostet werden. Auf dem Schlossparkplatz werden zum Waldfest Jagdhunde gezeigt, kann gebastelt und Musik gelauscht werden. Vom Rüdenhof startet am Samstag ab 17.30 Uhr der Lampionumzug, vorher gibt's allerhand Köstliches am Lagerfeuer. Im Schloss selbst werden märchenhafte Begegnungen mit Aschenbrödel, Musik und Greifvogel-Shows versprochen, am Samstagabend zudem ein Barockfeuerwerk. Der Eintritt ist frei.



Märchenhafte Begegnungen stehen auch auf dem Programm. © 123RF/tumana

Mittelalter hautnah

Frohburg - Mittelalter hautnah erleben können Besucher am Wochenende (jeweils von 10 bis 18 Uhr) auf der Burg Gnandstein. Bei der Burgbelebung durch den Verein Mark Meissen 1200 e.V. werden Kampftechniken und Ausrüstungen gezeigt, typische Kleidung vorgeführt und Tänze zum Mitmachen dargeboten. Im Mittelalterlager im Zwinger stehen die Mitglieder der Gruppe gern Rede und Antwort. Eintritt: 7/4 Euro. Das ganze Programm unter burg-museum-gnandstein.de.



Partielle Mondfinsternis

Pirna - Anlässlich der partiellen Mondfinsternis - der Mond tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein - lädt die Sternwarte Graupa am Sonnabend ab 19 Uhr zum offenen Beobachtungsabend ein. Gegen 19.45 Uhr startet das "Artemis"-Programm "Die Rückkehr zum Mond" mit Vortrag und Himmelsbeobachtungen. Fürs leibliche Wohl wird gesorgt.



Der Mond regt viele Menschen zum Träumen an. © 123RF/nexusplexus

Gruseliges in der Semperoper

Dresden - Hexen, Geister, Fabelwesen und Phantome - in der Operngeschichte gibt es so einige übernatürliche Wesen. Die Semperoper kann unter dem Motto "Gruseliges und Übernatürliches" erlebt werden. Die "schaurigen" Führungen finden am Samstag, am Montag und am Feiertag jeweils um 22.15 Uhr statt. Tickets für 13/9/Familien 30 Euro gibt es auf der Website: semperoper-erleben.de.



Oktoberfest

Coswig - Beim Sächsisch-Bayrischen Oktoberfest in der Börse Coswig gibt es am Samstag (ab 19 Uhr) nicht nur Weißwurst, Hax'n und Festbier in Maßkrügen. Es gibt auch zünftige Musik mit den sechs Musikern "Ois Easy" aus dem Landkreis Dachau. Sie sorgen für die richtige Stimmung. Tickets für das Fest kosten 19,50 Euro und können unter Telefon 03523/700186 bestellt werden.



25 Jahre Disco Dice

Dresden - Im Blauen Salon (Bautzner Landstraße 7) wird Samstagnacht gefeiert. Die DJ's "Disco Dice" werden 25 Jahre alt und wollen mit ihrem Publikum und weiteren DJ's und Acts gemeinsam die Nacht zum Tag machen. Tickets ab 13,96 Euro unter eventbrite.de. Start der Party: 22 Uhr.